Stvaramo prostor za transformaciju znanosti i obrazovanja

Sljedećih mjeseci počinje projekt „FOI 2“, vrijedan 20 milijuna eura, jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u povijesti fakulteta

Dekanica Fakulteta organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, naglašava da će skorašnja gradnja novoga kampusa fakulteta i prvoga akademskog inkubatora u Hrvatskoj povezati akademsku, znanstvenoistraživačku zajednicu i gospodarstvo.

Kada počinje gradnja kampusa i što se događa s prvim akademskim Regionalnim centrom za predinkubaciju u pametnoj industriji?

– U sljedećim mjesecima treba započeti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u povijesti Fakulteta organizacije i informatike, projekt 'Izgradnja i opremanje istraživačke infrastrukture – FOI 2', financiran zajmom Svjetske banke u okviru projekta 'Digitalne, inovativne i zelene tehnologije' (DIGIT) o čemu je odluku donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Riječ je o infrastrukturnom projektu vrijednom 20 milijuna eura, koji je prepoznat kao strateški važan na nacionalnoj razini i koji će dugoročno pridonijeti razvoju znanosti i visokog obrazovanja. Novi kampus FOI-ja osmišljen je kao suvremeno obrazovno i istraživačko okružje usmjereno ponajprije na potrebe studenata i znanstvenika. Realizacijom ovog projekta FOI ne gradi samo novu zgradu, već stvara prostor za transformaciju znanosti i obrazovanja prilagođen izazovima digitalnog i zelenog društva budućnosti. Na FOI-ju putem jednog od prvih karijernih centara u obrazovnim institucijama, Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK), pratimo promjene koje dolaze s tržišta rada te nastojimo aktivno reagirati na izazove i prilike u području digitalne i pametne industrije. Upravo iz tog pristupa proizašao je Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji, koji je već u fazi gradnje, a završetak projekta planiran je do sredine iduće godine. Riječ je o prvom akademskom inkubatoru ovakvog tipa u Hrvatskoj, koji će djelovati kao sastavni dio novog kampusa FOI 2. Projekt vodi prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, a Centar će djelovati kao središnje mjesto povezivanja akademske zajednice, znanstvenoistraživačkog rada i gospodarstva.

Kako prilagođavate studijske programe tržištu rada?

– FOI-jev fokus temelji se na promišljenoj kombinaciji kolegija iz STEM područja i kolegija iz poslovne domene. Takav pristup omogućuje razvoj ključnih kompetencija potrebnih za suvremeno tržište rada, uključujući agilnost, kritičko i strateško razmišljanje, timski rad, kreativno rješavanje kompleksnih problemskih zadataka te kompetencije za upravljanje digitalnom transformacijom. Studenti tijekom studija primjenjuju inovativne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju i napredne analitičke alate, radeći na stvarnim projektima i u suradnji s više od 400 partnerskih poduzeća.

Koje međunarodne akreditacije ima FOI?

– ​FOI je ostvario izvrsne rezultate u nacionalnim i međunarodnim postupcima osiguravanja kvalitete, na što smo ponosni. Studijski program Informacijski i poslovni sustavi trenutačno je u postupku međunarodne akreditacije ASIIN, a studijski program Ekonomika poduzetništva već je akreditiran EFMD akreditacijom. Fakultet je uspješno prošao i postupak reakreditacije AZVO-a, čime su potvrđeni visoki akademski standardi i kvaliteta studijskih programa u nacionalnom kontekstu.

Jeste li uveli umjetnu inteligenciju u nastavu?

– ​Jesmo. FOI je vrlo rano prepoznao važnost umjetne inteligencije i danas je među vodećim sastavnicama u njezinoj integraciji u nastavu. Umjetna inteligencija poučava se na specijaliziranim kolegijima, ali i primjenom u nizu drugih područja koja se izučavaju na FOI-ju. Zanimljivo je da je FOI-jev AI Lab osnovan prije više od deset godina kada se još nije toliko pričalo o umjetnoj inteligenciji. Iz Laba potječe i B.A.R.I.C.A., jedan od prvih AI asistenata na Sveučilištu u Zagrebu.

Što znači biti liderica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja?

– Biti na čelu visokoobrazovne institucije velika je čast, ali i iznimna odgovornost. Često se kaže da iza uspješne organizacije ne stoji pojedinac, već cijeli tim, a u akademskom okružju to je osobito vidljivo. FOI-jeva prepoznatljivost i uspjeh rezultat su zajedničkog rada nastavnika, istraživača, studenata i nenastavnog osoblja, svih koji su u svojim područjima stručni, različiti u pristupima, ali povezani zajedničkim ciljem. Izazovi poput brzog tehnološkog razvoja, institucionalne održivosti ili provedbe velikih infrastrukturnih projekata, poput FOI-jeva novoga kampusa, ne mogu se svladavati individualno, već isključivo zajedničkim znanjem, povjerenjem i odgovornošću.

