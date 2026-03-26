Vlada olakšava izvještavanje i uvodi jamstva za poljoprivredu

Vlada šalje zakon u Sabor kojim smanjuje obveze izvještavanja te pokreće program jamstava za financiranje poljoprivrednika

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru po hitnom postupku poslala prijedlog dopuna Zakona o tržištu kapitala, a donijela je i odluku o usvajanju Nacionalnog jamstvenog programa 'Portfeljno jamstvo za poljoprivredu'.

Predloženim dopunama Zakona o tržištu kapitala u hrvatski pravni sustav prenosi se EU direktiva 2026/470, tzv. content direktiva, koja omogućuje državama članicama EU da izuzmu dio poduzetnika od obveze izvještavanja o održivosti za poslovne godine koje počinju između 1. siječnja 2025. i 31. prosinca 2026., rečeno je na sjednici Vlade,

- Ključna promjena je značajno sužavanje kruga obveznika izvještavanja i održivosti, pri čemu će se obveza izvještavanja odnositi isključivo na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Content direktiva izričito omogućuje EU članicama da poduzetnici koji više neće biti obveznici sastavljanja izvještaja o održivosti po novim kriterijima budu izuzeti od obveza izvještavanja za 2025 i 2026. godinu i upravo se to i čini ovim prijedlogom zakona za 26 izdavatelja koji imaju rok za predaju izvještaje održivosti do 30. travnja 2026. - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

Usvajanjem ovog prijedloga zakona, hrvatskoj gospodarskoj zajednici šalje se jasna poruka da hrvatski regulatorni okvir može biti promijenjen brzo i učinkovito, a u korist hrvatskih poduzetnika, poručio je Ćorić.

Donesen program 'Portfeljno jamstvo za poljoprivredu'

Vlada je na sjednici donijela i odluku o usvajanju Nacionalnog jamstvenog programa 'Portfeljno jamstvo za poljoprivredu' koji će, kako je kazao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, doprinijeti jačanju otpornosti gospodarstva i domaće poljoprivredne proizvodnje.

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost - primarnu poljoprivrednu proizvodnju i koji ulažu u prihvatljive djelatnosti.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) tim će subjektima putem financijskih instrumenata omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice i redovne kamate. Maksimalni iznos jamstva, kazao je Šušnjar, je 150 tisuća eura za mjeru A - Investicija, a za mjeru B - Obrtna sredstva maksimalni iznos je 100 tisuća eura.

Jamstva se izdaju za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu, kratkotrajnu imovinu te ulaganja u zemljišta koja se koriste u svrhu obavljanja primarne poljoprivredne proizvodnje.

Za provedbu ovog programa osigurana su sredstva u državnom proračunu za 2026. te projekcijama za 2027. 2028. godinu u iznosu od po 2.000.000 eura godišnje, dok će se sredstva za razdoblje od 2029. do 31. prosinca 2032. planirati unutar zadanih limita. Program traje do 31. prosinca 2032.