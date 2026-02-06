Bosqar potvrdio da je trenutno u dubinskom snimanju PIK Vrbovca

Za sada nema potvrde da će PIK Vrbovec biti preuzet, no sve je izvjesnije da je Bosqar najizgledniji kupac

Kompanija Bosqar u vlasništvu Stjepana Oreškovića i Manice Pirc Orešković potvrdila je Lideru da je trenutno u dubinskom snimanju PIK Vrbovca te da je postoji mogućnost preuzimanja te kompanije od Fortenova grupe. O tome su obavijestili investicijsku javnost i na Zagrebačkoj burzi nakon što je jučer Jutarnji list objavio da je Bosqar kandidat za preuzimanje vrbovečke mesne industrije.

- Društvo je trenutno u fazi razmatranja, koja uključuje i proces dubinskog snimanja poslovanja društva PIK Vrbovec plus, kao jedne od potencijalnih investicijskih prilika, te komunikaciju s ovlaštenim predstavnicima trenutnog člana predmetnog društva (FORTENOVA GRUPA, Zagreb) vezano za moguće elemente transakcije. O svim daljnjim promjenama vezanim uz navedenu potencijalnu transakciju Društvo će pravovremeno obavijestiti javnost – poručio je Bosqar putem Zagrebačke burze.