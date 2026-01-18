Tvrtke i tržišta
U 2026. prihod Žito grupe mogao bi preskočiti pola milijarde eura
18. siječnja 2026.
foto Boris Ščitar
Uključenjem MI-ja Ravlić u sastav Grupe i očekivanim uključenjem Zvijezde, Žito grupa postaje vodeći igrač u proizvodnji hrane
Pola godine nakon što je kompanija Žito sklopila ugovor o preuzimanju 51 posto vlasničkog udjela u osječkoj tvrtki MI Ravlić, ovih je dana ta transakcija, nepoznatog iznosa, napokon i zaključena. Njome je Žito već na početku ove godine podebljalo svoje prihode za dvadesetak milijuna eura, koliko je MI Ravlić ostvarivao u zadnje dvije godine.
