Investicija od 15 milijuna eura: Venturo hotel uskoro u Splitu

Westgate Group ulaže u hotel na Bačvicama koji postaje prvi hrvatski član globalne Design Hotels kolekcije u portfelju Marriotta

Splitska Westgate Group nastavlja ubrzano jačati svoju poziciju među najrelevantnijim hrvatskim i regionalnim razvojnim kompanijama u premium hotelskom segmentu. Nakon što je AC Hotel Split uspješno otvorio vrata i potvrdio da na tržištu postoji snažna potražnja za brendiranim lifestyle konceptima, uskoro na Bačvicama otvara i boutique hotel Venturo. Riječ je o investiciji vrijednoj 15 milijuna eura kojom kompanija dodatno širi svoj portfelj, a Venturo će pritom postati jedini hotel u Hrvatskoj koji posluje unutar globalne kolekcije Design Hotels.

Design Hotels djeluje u portfelju Marriott Internationala, najveće i najprestižnije hotelske grupacije na svijetu, te okuplja pomno odabrane boutique hotele koji se ističu snažnim autorskim konceptom, arhitekturom inspiriranom lokalnom kulturom i izrazito individualnim pristupom gostima. Projekt Venturo ujedno predstavlja i drugi projekt Westgate grupe razvijen u partnerstvu s Marriott Internationalom.

Otvaranje hotela planirano je do kraja travnja, a zahvaljujući globalnoj distribucijskoj mreži i programu vjernosti Marriott Bonvoy prve rezervacije za nadolazeću sezonu već dolaze s međunarodnih tržišta. Hotel Venturo smješten je svega nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, Rive te trajektne i željezničke luke. Ta lokacija pozicionira hotel u samom središtu turističkog i urbanog života Splita, u neposrednoj blizini jedne od najpoznatijih gradskih plaža i jedne od najprepoznatljivijih mikrodestinacija grada. Hotel raspolaže s ukupno 24 smještajne jedinice od 25 do 85 četvornih metara, a interijeri su osmišljeni kao suvremeni mediteranski prostori koji kombiniraju minimalistički dizajn, prirodne materijale i elemente lokalne kulturne baštine.

Uvertira u veće projekte

Venturo će poslovati kao adults only hotel, a voditi će ga Mario Ivić, rođeni Splićanin, bivši profesionalni košarkaš i dugogodišnji hotelski profesionalac s gotovo dva desetljeća međunarodnog iskustva u vodećim hotelskim kompanijama uključujući Starwood Hotels and Resorts, TUI Group i Marriott International. U svojoj prethodnoj ulozi vodio je otvaranje hotela The Isolano na otoku Cresu, prvog Autograph Collection hotela u Hrvatskoj.

- Projekt Venturo osmišljen je kao spoj suvremenog dizajna i autentičnog dalmatinskog identiteta. U eksterijeru su korišteni prirodni materijali poput bračkog kamena, dok su dekorativni motivi u interijeru inspirirani tradicionalnim drniškim vezom i reinterpretirani su kroz suvremeni dizajnerski jezik. Svaku sobu i javni prostor dodatno obogaćuju originalna umjetnička djela akademske slikarice Vere Mekinić inspirirana dalmatinskim krajolikom i mediteranskim svjetlom - pojasnio je direktor Ventura.

Ivić je dodao da mu je velika čast voditi Venturo i pridružiti se Westgate grupi u stvaranju projekata koji gostima nude autentična iskustva i novu energiju suvremenog jadranskog hotelijerstva.

- Venturo vidim kao hotel koji gostima omogućuje da Split dožive iznutra, kroz kulturu, gastronomiju, umjetnost i svakodnevni ritam grada - kaže Ivić dodavši kako i ime hotela nosi snažnu simboliku.

Naime, naziv Venturo proizlazi iz izraza tempo venturo koji na latinskom znači vrijeme koje dolazi odnosno budućnost. Ime se povezuje i s riječju ventus koja znači vjetar i simbolizira kretanje, dolazak i promjenu. Upravo ta ideja dinamike i novog poglavlja oblikovala je identitet projekta.

Prvi čovjek Westgate grupe, Josip Komar, ističe kako Venturo označava uvertiru za projekte koji dolaze.

- Naš cilj bio je stvoriti hotel koji neće biti samo mjesto boravka za goste već prostor koji prenosi autentični duh Splita, njegovu toplinu, mediteranski karakter i način života. Venturo je zamišljen kao intimni boutique hotel koji spaja suvremeni dizajn, lokalnu umjetnost i kulturu te gostima omogućuje da Split dožive na autentičan i osoban način. Istovremeno ovaj projekt za nas predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Westgate grupe. Venturo je svojevrsna uvertira u mnogo veće projekte koje uskoro pokrećemo u Splitu. Riječ je o investicijama koje će značajno doprinijeti transformaciji turističke ponude grada i dodatno pozicionirati Split na karti najatraktivnijih mediteranskih destinacija. Naš je cilj razvijati projekte koji ne podižu samo standard hotelske ponude već stvaraju novu energiju u destinaciji i redefiniraju način na koji se doživljava turizam na Jadranu - poručio je Josip Komar.