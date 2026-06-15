Fero-Term ulaže više od 28 milijuna eura i širi mrežu u Sloveniji

Nakon logističkog centra u Šibeniku, tvrtka otvara novu fazu širenja prodajne mreže u Hrvatskoj i Sloveniji

Nakon što je završio veliko logističko ulaganje u Šibeniku, Fero-Term otvara novu fazu širenja prodajne mreže. Kompanija najavljuje projekte u Zaboku, Koprivnici, Ljubljani i Mariboru, a aktualni investicijski ciklus vrijedan je više od 28 milijuna eura.

Tvrtka je objavila da su, nakon otvorenja FT Parka u zagrebačkom Jankomiru, u tijeku projekti novih poslovnica u Zaboku i Koprivnici. U pripremi su i novi projekti u Sloveniji, uključujući lokacije u Ljubljani i Mariboru.

Fero-Term danas posluje kroz dva logističko-distributivna centra i 27 poslovnica. U prethodnoj fazi širenja kompanija je završila logističko-distributivni centar u poslovnoj zoni Podi kod Šibenika, investiciju vrijednu više od 30 milijuna eura, zamišljenu kao logistički oslonac za Dalmaciju.

Rast prihoda prati investicije

Novi logistički centar u Šibeniku nastavak je strategije započete u Donjem Stupniku, koji je godinama bio središnja distribucijska točka kompanije, ali više nije mogao pratiti rast poslovanja i širenje prodajne mreže.

Kompanija je rast pratila i poslovnim rezultatima. Hrvatski Fero-Term je u 2025. ostvario 195,4 milijuna eura ukupnih prihoda, što je rast od 12,1 posto u odnosu na godinu ranije, uz 27 milijuna eura neto dobiti. Slovensko društvo Fero-Term d.o.o. Ljubljana lani je ostvarilo 7,4 milijuna eura prihoda, nakon 4,2 milijuna eura godinu ranije. Iako slovensko tržište zasad čini tek nekoliko posto ukupnih prihoda grupe, tamošnje poslovanje posljednjih godina bilježi znatno brži rast od matične kompanije, zbog čega Ljubljana i Maribor postaju logičan sljedeći korak u regionalnom širenju.

Od logistike prema maloprodajnom širenju

Nakon logističkog jačanja, kompanija sada naglasak stavlja na maloprodajnu mrežu. FT Park Jankomir predstavlja novi format poslovanja, odnosno prvi retail park Fero-Terma, kojim tvrtka na jednoj lokaciji objedinjuje širu ponudu za opremanje doma i poslovnih prostora.

Fero-Term se od obiteljske kompanije razvio u jednog od vodećih domaćih trgovaca opremom za kupaonice, grijanje, hlađenje, keramiku i uređenje interijera, a najavljeni projekti u Sloveniji pokazuju da kompanija rast sve više promatra regionalno.