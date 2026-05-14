Tehnološke dionice ruše rekorde unatoč inflaciji

Zbog rasta inflacije i povišenih cijena energenata, američka središnja banka vjerojatno neće nastaviti ciklus smanjenja kamata ove godine

Unatoč snažnom rastu inflacije u SAD-u, na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica najvećih tehnoloških kompanija.

Dow Jones indeks oslabio je 0,14 posto, na 49.693 boda, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 7.444 boda, a Nasdaq 1,29 posto, na 26.402 boda.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi pali zbog novih podataka koji ukazuju na snažan rast inflacije u SAD-u.

Nakon što je dan prije objavljeno da je inflacija, mjerena potrošačkim cijenama, u travnju dosegnula 3,8 posto na godišnjoj razini, jučer objavljeno izvješće pokazalo je da su proizvođačke cijene u istom mjesecu porasle 1,4 posto, što je njihov najveći skok na mjesečnoj razini u posljednje četiri godine.

Zbog rasta inflacije i povišenih cijena energenata, sve je jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini.

Prije napada SAD-a i Izraela na Iran, procjenjivalo se da bi Fed u ovoj godini mogao smanjiti kamate u dva navrata. No, kako je kriza na Bliskom istoku izazvala snažan rast cijena nafte, na tržištu se sada čak špekulira da bi Fed krajem godine mogao povećati kamatne stope, ako inflacija nastavi rasti.

Unatoč tome, S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli su jučer rekordne razine jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije. Zahvaljujući tome, cijene dionica šest od tzv. „Sedam veličanstvenih” tehnoloških kompanija porasle su jučer između 1,4 i 3,9 posto.

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora.

U fokusu ulagača bit će idućih dana i posjet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Kini. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom Trump će razgovarati o mnogim pitanjima, od trgovinskih do geopolitičkih.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,58 posto, na 10.325 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,76 posto, na 24.136 bodova, a pariški CAC 0,35 posto, na 8.007 bodova.

Na azijskim burzama cijene dionica porasle su u četvrtak, potaknute euforijom oko umjetne inteligencije koja je dovela južnokorejski SK Hynix na rub ulaska u klub korporacija vrijednih više od 1.000 milijardi dolara, a u fokusu je bio i američko-kineski summit.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana porastao je u četvrtak 0,3 posto te se tako i dalje kreće oko rekordne razine dosegnute prošlog tjedna.

Japanski Nikkei indeks ostao je na rekordnih 63.299 bodova, ojačavši u odnosu na dan ranije za blagih 0,03 posto.

SK Hynix, jedan od ljubimaca umjetne inteligencije na azijskim tržištima, na rubu je dosezanja tržišne kapitalizacije od 1.000 milijardi dolara, čime bi postala druga južnokorejska tvrtka nakon Samsunga koja je ušla u taj klub najvrijednijih. Cijena dionice SK Hynixa porasla je više od 200 posto ove godine.

Pozornost investitora usmjerena je i na sastanak na visokoj razini između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Trump je u četvrtak dočekan s velikim počasnim počastima u Velikoj dvorani naroda u Pekingu te je započeo razgovore s Xi Jinpingom, za koje se očekuje da će se usredotočiti na njihov krhki trgovinski mir i žarišne točke poput rata s Iranom i prodaje oružja Tajvanu.

Michael Strobaek iz Lombard Odiera navodi da bi očuvanje statusa quo mogao biti maksimum koji sastanak Trumpa i Xija može postići.

- Mislim da bi to, usred neizvjesnosti oko primirja na Bliskom istoku, moglo biti dovoljno za sada - rekao je Strobaek, napomenuvši da su očekivanja niska te da su osnove za bilo kakve velike diplomatske proboje tanke.

Cijene dionica kineskih blue-chip kompanija oslabile su jedan posto, nakon što su na početku trgovanja dosegnule najvišu razinu od kraja 2021., dok je juan porastao na najvišu razinu u tri godine prema dolaru dok su trgovci pratili informacije sa sastanka Trumpa i Xija.

Inflacija podupire tečaj dolara

No, analitičari upozoravaju da bi povišene cijene nafte i zastoj u pregovorima za okončanje rata na Bliskom istoku mogli ponovno vratiti zabrinutost zbog inflacije u fokus. Cijena barela Brent nafte u Londonu jutros je porasla 0,37 posto, na 106,02 dolara, a WTI-ja na američkom tržištu za 0,5 posto, na 101,5 dolara. Cijene nafte tako su i dalje znatno iznad razina prije rata, potpirujući zabrinutost zbog inflacije diljem svijeta.

- Tržišta manevriraju između dvije priče odjednom: umjetna inteligencija i zarade govore 'kupuj rast', a geopolitika i cijene energije potiho mijenjaju i ubrzavaju putanju inflacije u pozadini - kazala je Charu Chanana iz Saxo grupe.

Na valutnim tržištima američki dolar zadržao je svoje dobitke dok ulagači očekuju da bi sljedeći potez Feda moglo biti povećanje kamatnih stopa nakon izvješća o inflaciji u SAD-u. Američke proizvođačke cijene zabilježile su svoj najveći porast od početka 2022. godine, nakon podataka o potrošačkim cijenama u utorak koji su pokazali da je godišnja inflacija porasla najbržim tempom u tri godine.

Dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke valute prema košarici šest glavnih valuta, ojačao je laganih 0,12 posto, na 98,46 bodova, što je njegov treći uzastopni dan rasta i najviša razina u tjedan dana.

Pritom je tečaj eura bio stabilan na 1,1715 dolara, blizu najniže razine u tjedan dana prema dolaru, a tečaj jena 157,8 jena za dolar.