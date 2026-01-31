Burzovne robe: Nafta Brent na 68 dolara, kava sve nestabilnija

Cijena nafte tipa Brent porasla je za 12,9 posto u odnosu na početak godine i trenutačno se nalazi na razini od 68 dolara po barelu. Rast cijene potaknut je trećom uzastopnom pozitivnom revizijom globalne potražnje Međunarodne agencije za energiju (IEA).

IEA ove godine očekuje rast globalne potražnje za naftom od 930 tisuća barela dnevno. Istovremeno, IEA je snizila procjenu globalnog suficita ponude na oko 3tri milijuna barela dnevno sa četiri milijuna. Ključno pitanje ostaje hoće li Kina nastaviti s kupnjom strateških zaliha, čime bi se mogao apsorbirati dio viška ponude.

Iz IEA-e pritom upozoravaju da će se cijene nafte i plina u srednjem roku biti pod silaznim pritiscima. U tom kontekstu, u narednom razdoblju očekujemo kretanje cijene u rasponu 64–68 USD/barel. Pad izvoza kave Cijena kave trenutačno se nalazi na razini od 3,4 dolara po funti, što je za 2,1 posto niže u odnosu na kraj 2025. godine. Unatoč korekciji cijene, temeljni faktori na strani ponude i dalje ostaju nepovoljni. Aprecijacija brazilske valute reala i dalje obeshrabruje izvoz brazilskih proizvođača kave. Prema podacima udruženja Cecafé, izvoz sirove kave iz Brazila u prosincu je pao za 18,4 posto, na 2,86 milijuna vreća.

Izvoz Arabice smanjen je za deset posto, na 2,6 milijuna vreća, dok je izvoz Robuste snažno pao za čak 61 posto, na 222 tisuće vreća, pri čemu se sličan trend smanjenja ponude bilježi i u Kolumbiji. Dodatni pritisak na ponudu proizlazi iz ispodprosječnih količina oborina u Brazilu. Iako Ministarstvo poljoprivrede SAD-a predviđa rast svjetske proizvodnje kave u sezoni 2025./2026. od dva posto, u srednjem roku i dalje očekujemo pojačanu volatilnost cijena, uz potencijal ponovnog rasta prema razini od četiri dolara po funti.