Azijske burze pale, Warsh favorit za šefa Feda

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica pao 1,1%, Microsoft razočarao rezultatima, a Trump najavljuje izbor novog predsjednika Feda

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u petak pale, dok ulagači špekuliraju što bi imenovanje bivšeg guvernera Feda Kevina Warsha za novog predsjednika američke središnje banke značilo za najveće svjetsko gospodarstvo.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u minusu 1,1 posto.

Pritom su cijene dionica u Australiji, Šangaju, Indiji i Hong Kongu pale između 0,6 i 1,8 posto. U Japanu i Južnoj Koreji porasle su, pak, između 0,2 i 1,1 posto. Na azijskim se burzama trguje nesigurno jer su jučer na Wall Streetu cijene dionica pale. Doduše, Dow Jones indeks porastao je 0,1 posto, no S&P 500 skliznuo je 0,1, a Nasdaq indeks 0,7 posto.

S&P 500 i Nasdaq bili su pod pritiskom zbog pada cijene dionica Microsofta za 10 posto jer su kvartalni poslovni rezultati tog softverskog diva u određenim segmentima bili slabiji nego što se očekivalo. Osim toga, ulagači se plaše da prihodi od investicija u razvoj umjetne inteligencije neće porasti tako brzo kao što su se nadali.

„Microsoft je razočarao, a ulagači se plaše da će investicije u razvoj umjetne inteligencije smanjiti zarade", kaže John Praveen, direktor u tvrtki Paleo Leon.

Rano jutros svi američki terminski indeksi blago su pali, što najavljuje nesigurno trgovanje i u petak. Ulagači su oprezni jer je sinoć predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da će u petak objaviti svoj prijedlog za novog predsjednika američke središnje banke, kada Jeromeu Powellu istekne mandat.

Warsh favorit za predsjednika Feda

Jučer je u Bijeloj kući bio Kevin Warsh, bivši guverner Feda, pa Reuters i Bloomberg pišu da je favorit za novog predsjednika središnje banke. Pišu da je Warsh sklon smanjenju kamata, ali i da je manje radikalan izbor od ostalih kandidata koji su se spominjali posljednjih mjeseci te oprezniji po pitanju monetarnih poticaja.

„Smatra se da bi Warsh, ako doista bude imenovan, mogao na neki način ostati nezavisan, a ne netko tko će se povinovati Trumpovim željama", kaže Khoon Goh, analitičar u banci ANZ.

Uz to, ulagače zabrinjavaju napetosti između SAD-a i Irana, kao i druga otvorena pitanja. Nakon objave poslovnih rezultata, jučer je znatno pala i cijena dionice Tesle, za 3,5 posto, dok je dionica IBM-a poskupila 5, a Meta Platformsa više od 10 posto.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,17 posto, na 10.171 bod, a pariški CAC 0,06 posto, na 8.071 bod. Frankfurtski DAX potonuo je, pak, 2,07 posto, na 24.309 bodova. Pad njemačkog DAX-a ponajviše je posljedica pada cijene dionice SAP-a za 16 posto jer su ulagače razočarali kvartalni poslovni rezultati tog softverskog diva.

Dolar ojačao, cijene nafte pale

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, pa se tako odmaknula od najniže razine u četiri godine.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 96,60 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,10 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 153,05 na 154,05 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1915 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1980 dolara. Unatoč današnjem rastu, dolarov indeks na putu je gubitka u ovom tjednu od oko 0,9 posto.

Cijene su nafte, pak, pale. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 1,02 posto, na 70,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,25 posto, na 64,60 dolara.