Veliki ulagači akumulirali bitcoin vrijedan 3,2 milijarde dolara

Bitcoin je pao ispod 88.000 dolara nakon što su makroekonomske napetosti dovele do obnovljene volatilnosti tržišta

Veliki vlasnici bitcoina nastavili su akumulirati najveću kriptovalutu tijekom proteklih devet dana, čak i dok mali investitori smanjuju svoju izloženost, signalizirajući ono što analitička platforma Santiment opisuje kao ‘optimalne uvjete’ za potencijalni proboj.

Ova razlika između velikih i malih vlasnika dolazi usred povećane volatilnosti, pri čemu je bitcoin izbrisao gotovo sve svoje dobitke iz ove godine.

Veliki igrači grade pozicije, dok mali investitori izlaze

Nakon izazovnog kraja 2025., nova godina je za bitcoin započela pozitivno. Kriptovaluta je porasla za više od sedam posto u prvih pet dana siječnja, podržana obnovljenim optimizmom u pogledu rizične imovine. Međutim, zamah je bio kratkotrajan, jer su se tržišne turbulencije ubrzo vratile.

Unatoč kratkom oporavku prošlog tjedna, opći tržišni uvjeti ponovno su se pogoršali nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio carine usmjerene na osam zemalja Europske unije, što je izazvalo ponovnu neizvjesnost. Vijest je izvršila pritisak na bitcoin i doprinijela još jednom padu na kripto tržištu.

Bitcoin je u padu od 6,25 posto na tjednoj razini, a jučer je pao ispod razine od 88.000 dolara prvi put od početka godine.

Unatoč volatilnosti, veliki vlasnici nastavili su povećavati izloženost. Podaci Santimenta pokazuju da su novčanici koji drže između 10 i 10.000 bitcoina u posljednjih devet dana stekli 36.322 bitcoina, vrijednih 3,2 milijarde dolara po trenutnim tržišnim cijenama. To označava povećanje od 0,27 posto u udjelima za velike investitore.

Ovaj trend akumulacije oštro je u suprotnosti s ponašanjem malih ulagača. Mali vlasnici prodali su 132 bitcoina tijekom devet dana, što je pad od 0,28 posto u njihovim kolektivnim udjelima. To obično ukazuje na to da ‘slabije ruke’ izlaze iz pozicija tijekom padova cijena, dok iskusniji investitori kupuju tijekom pada cijena.

Izgledi i dalje podijeljeni

- Optimalni uvjeti za proboj kriptovaluta su kada 'pametni novac' akumulira, a mali ulagači prodaju. Ako izuzmemo geopolitička pitanja, ovaj obrazac i dalje stvara dugoročnu bikovsku divergenciju - stoji u objavi.

Značajno je da, unatoč akumulaciji od strane velikih investitora, izgledi za bitcoin ostaju podijeljeni. Neki promatrači tržišta tvrde da bitcoin šalje signale medvjeđeg tržišta, povećavajući rizik daljnjeg pada. Drugi ukazuju na nove pokazatelje koji podupiru slučaj dugoročnijeg oporavka.

Zasad osjetljivost bitcoina na šira makroekonomska kretanja ostaje ključni faktor koji treba pratiti. Hoće li imovina nastaviti padati u bliskoj budućnosti ili će početi pokazivati snagu, vjerojatno će ovisiti o tome kako će se razvijati globalni sentiment prema riziku.