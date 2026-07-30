Hrvatskim mirovinskim fondovima američke dividende bez poreza

Nakon ratifikacije, ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja će fondovima donijeti nultu stopu na dividende iz SAD-a

Hrvatska je napravila novi korak prema početku primjene prvog sveobuhvatnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada je Saboru uputila Konačni prijedlog zakona kojim se potvrđuju Konvencija potpisana u Washingtonu u prosincu 2022. i dodatni Protokol potpisan u Dubrovniku u travnju ove godine.

Budući da u ovoj fazi više nisu moguće izmjene i dopune međunarodnog ugovora koji su dvije države već potpisale, Vlada predlaže da Sabor zakon raspravi i donese u jednom čitanju. Konvencija i Protokol ipak neće početi vrijediti samim donošenjem hrvatskog zakona jer svoj postupak mora završiti i američka strana.

Time se ostvaruje ono što je Ministarstvo financija najavilo nakon potpisivanja Protokola 28. travnja u Dubrovniku, tijekom sastanka na vrhu Inicijative triju mora. Hrvatska je prethodno čekala s potvrđivanjem Konvencije jer je s američkom stranom bilo dogovoreno da postupak neće pokretati dok se ne steknu uvjeti za nastavak procedure u SAD-u.

Dividende umjesto 30 posto oporezive s pet ili 15 posto

Za hrvatske poduzetnike i ulagače najvažnije su odredbe kojima se ograničava američki porez po odbitku na prekogranične isplate. Bez poreznog ugovora američki propisi mogu predviđati stopu do 30 posto, dok će se prema Konvenciji na dividende primjenjivati stopa od pet ili 15 posto.