Od državnih nekretnina ove godine 75 milijuna eura prihoda

Čak 34,8 milijuna ide državi, 5,3 milijuna županijama, 6,8 milijuna eura gradovima i općinama, a 28,5 milijuna ide tvrtki Državne nekretnine

Vlada je u četvrtak donijela Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države kojim se, kako je kazao potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, od upravljanja državnim nekretninama planira ove godine uprihoditi oko 75,4 milijuna eura.

Godišnjim planom, kako je naveo, provodi se operacionalizacija vizije učinkovitog, transparentnog i održivog upravljanja državnom imovinom. Svi projekti koji su sadržani u planu usuglašeni su sa svim provoditeljima upravljanja državnom imovinom - županijama, velikim gradovima i Državnim nekretninama.

Godišnji plan razrađuje strateške ciljeve postavljene Strategijom upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2026. – 2035. godine. Četiri su strateška cilja - učinkovito upravljanje nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, učinkovito upravljanje nekretninama koje nisu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za ispunjenje administrativnih potreba korisnika državnog proračuna te učinkovito upravljanje pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i privremeno oduzetom imovinom.

Od ukupnog iznosa se 60,4 milijuna eura odnosi na prihode ostvarene temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, dok je 15 milijuna eura planirano temeljem Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.

Od ukupno planiranih prihoda, 34,8 milijuna eura prihod je državnog proračuna, 5,3 milijuna eura prihod županija, 6,8 milijuna eura prihod jedinica lokalne samouprave, dok 28,5 milijuna eura pripada trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o., u skladu s decentraliziranim modelom upravljanja nekretninama u vlasništvu RH.