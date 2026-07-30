Veliki preokret Tehnike: Iz minusa u dobit uz rast prihoda od 23 posto

Građevinska kompanija gotovo udvostručila EBITDA-u, nastavlja restrukturiranje te očekuje daljnji rast prihoda i profitabilnosti

Tehnika je u prvoj polovici 2026. godine nastavila oporavak poslovanja, uz snažan rast prihoda i povratak u profitabilnost. Grupa je ostvarila 21,01 milijun eura poslovnih prihoda, što je 23,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je neto dobit iznosila 791 tisuću eura, nakon što je godinu ranije poslovala s gubitkom od oko 606 tisuća eura.

Najveći dio prihoda i dalje dolazi od prodaje, koja je porasla 24,6 posto, na 18,56 milijuna eura. Ukupni poslovni prihodi povećani su zahvaljujući većoj realizaciji ugovorenih projekata i rastu broja projekata koje društvo provodi. Istodobno su ostali poslovni prihodi pali za 57 posto, na 2,45 milijuna eura.

Operativna profitabilnost također je znatno poboljšana. EBITDA je dosegnula 1,47 milijuna eura, gotovo dvostruko više nego godinu ranije, dok je EBIT porastao s 73 tisuće na 1,25 milijuna eura. Uprava ističe da su na rezultat, uz veće prihode, utjecali smanjenje udjela troškova zaposlenih u prihodima te provedene mjere operativnog restrukturiranja i optimizacije poslovanja.

Ipak, financijski rezultat i dalje opterećuju visoki troškovi financiranja. Financijski rashodi iznosili su 464 tisuće eura, a kompanija navodi da najveći dio proizlazi iz obračuna zateznih kamata prema vjerovnicima te kamata na kredite. U izvješću podsjeća da je tijekom prošle godine sklopila predstečajni sporazum te da nastavlja s njegovom provedbom.

Na kraju lipnja ukupna aktiva Grupe iznosila je 23,3 milijuna eura, što je 13,5 posto više nego krajem 2025. godine. Kapital je povećan na 3,14 milijuna eura, dok su dugoročne obveze porasle zbog novih kredita, a kratkoročne obveze smanjene za više od milijun eura. Novčana sredstva povećana su na 1,85 milijuna eura. Grupa je na kraju lipnja zapošljavala 235 radnika.

Nastavak restrukturiranja i novi projekti

Uprava očekuje daljnji rast prihoda i poboljšanje financijskih pokazatelja tijekom drugog dijela godine, uz nastavak optimizacije poslovanja i povećanje produktivnosti. Kao ključne aktivnosti navodi završetak implementacije novog ERP sustava, digitalizaciju procesa, razvoj CRM sustava te nastavak reorganizacije poslovanja.

Kompanija, na čijem je čelu uprave Marin Štenglin, ističe i da je osigurala novu podršku financiranju. Nakon što je početkom godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ugovorila kredit vrijedan oko 76 milijuna eura za financiranje projekata i izdavanje garancija, u srpnju je s Hrvatskom poštanskom bankom dogovorila dodatnu okvirnu garanciju od šest milijuna eura za izdavanje činidbenih garancija.

Istodobno, Tehnika nastavlja korporativno restrukturiranje. Glavna skupština krajem srpnja donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića prenesenih gubitaka, promjeni sjedišta na novu adresu u zagrebačkom Buzinskom krču te ponovnom povećanju kapitala ulozima u novcu u iznosu od nešto više od dva milijuna eura.

Uprava zaključuje kako očekuje da će nastavak provedbe predstečajnog sporazuma, rast ugovorenih poslova i daljnje smanjenje troškova omogućiti dodatno jačanje profitabilnosti i financijske stabilnosti društva u nastavku godine.