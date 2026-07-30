Adris povećao dobit 18 posto i nastavlja ulaganja od 100 milijuna eura

Prihodi porasli 9 posto, EBITDA 20 posto. Rastu turizam, Croatia osiguranje i energetika, Cromaris pokazao učinke restrukturiranja

Adris grupa u prvom je polugodištu 2026. nastavila s rastom poslovanja u gotovo svim segmentima, pri čemu su najveći doprinos dali Croatia osiguranje, turistički dio Grupe i novi energetski biznis. Kompanija je povećala prihode za devet posto, operativna dobit (EBITDA) porasla je petinu, dok je neto dobit iz poslovanja porasla 18 posto, podaci su iz polugodišnjeg financijskog izvješća.

Istodobno, Grupa nastavlja investicijski ciklus vrijedan više od 100 milijuna eura u turizmu te ubrzava transformaciju poslovanja kroz digitalizaciju, energetiku i povećanje učinkovitosti.

U prvih šest mjeseci godine Adris je ostvario ukupne konsolidirane prihode od 574 milijuna eura, devet posto više nego lani. Prihodi od prodaje dosegnuli su 537 milijuna eura, EBITDA je porasla 20 posto na 102 milijuna eura, dok je neto dobit iz poslovanja iznosila 46 milijuna eura, odnosno 18 posto više nego godinu prije.

Izvještajna neto dobit dosegnula je 44 milijuna eura, što predstavlja rast od devet posto. U kompaniji pojašnjavaju da je razlika između izvještajne i operativne dobiti ponajviše posljedica prodaje neoperativne imovine unutar Grupe.

Turizam i dalje investicijski prioritet

Maistra je u prvom polugodištu povećala prihode od prodaje za pet posto, na 130 milijuna eura, dok je operativna dobit (EBITDA) iz poslovanja porasla dva posto, na 24 milijuna eura. Unatoč rastu prihoda, turistički segment i dalje osjeća snažan pritisak viših troškova rada i amortizacije pa je iz redovnog poslovanja zabilježen gubitak od 2,8 milijuna eura, dok je izvještajna neto dobit pozitivna zahvaljujući kapitalnom dobitku od prodaje imovine.

Adris ove godine planira u turizam uložiti više od 100 milijuna eura. Najveći projekti odnose se na kampove Koversada i Amarin, obnovljeni hotel Monte Mulini u Rovinju te hotel Marjan u Splitu. Posebno ističu da je Monte Mulini nakon obnove postao dio ekskluzivnog koncepta Riva Destinations, čime se Rovinj svrstao među odabrane svjetske luksuzne destinacije povezane s talijanskim brendom Riva. Kompanija navodi i da je trenutačni booking bolji nego prošle godine, što upućuje na nastavak snažne potražnje tijekom glavne sezone i posezone.

Takve poruke dolaze u trenutku kada je hrvatski turistički sektor pod povećalom zbog sporijeg rasta fizičkih pokazatelja u dijelu destinacija i sve izraženijih rasprava o cjenovnoj konkurentnosti. Upravo zato investicije u kvalitetu smještaja i premium ponudu postaju ključna strategija najvećih hotelskih kompanija.

Croatia osiguranje povećalo tržišni udio

Najveći pojedinačni doprinos rezultatima ponovno je dalo Croatia osiguranje. Konsolidirani prihod od prodaje osiguranja porastao je deset posto, na 315 milijuna eura, dok je neto dobit povećana šest posto, na 44 milijuna eura. Istodobno je tržišni udio na hrvatskom tržištu povećan na 28,1 posto.

Snažno raste i digitalni segment. Ukupna digitalna premija povećana je 32 posto, pri čemu je prodaja putem digitalnih kanala Croatia osiguranja porasla čak 66 posto, a digitalni brend LAQO ostvario je rast premije od 17 posto. Croatia poliklinika pritom je povećala prihode za 25 posto, uz nastavak ulaganja u digitalna zdravstvena rješenja.

U drugom tromjesečju Croatia osiguranje sklopilo je i partnerstvo s njemačkom tvrtkom AV International radi zajedničke izgradnje auto-servisnog centra u Zagrebu, čime želi dodatno ojačati svoju poziciju na tržištu popravka vozila.

Cromaris pokazuje rezultate restrukturiranja

Najveći zaokret vidljiv je u Cromarisu. Iako su prihodi blago pali, za jedan posto na 56 milijuna eura, količinska prodaja smanjena je 11 posto zbog strateškog fokusa na profitabilnije proizvode i tržišta. EBITDA je pritom porasla čak 1,4 puta, na 11 milijuna eura, a neto dobit dosegnula je 5,7 milijuna eura.

Kompanija navodi da su rezultati posljedica restrukturiranja provedenog tijekom 2025., kojim su pojednostavljeni procesi, optimizirani proizvodni portfelj, zalihe i baza kupaca, uz veći fokus na proizvode više dodane vrijednosti poput svježih fileta i očišćene ribe.

Energetika postaje novi generator dobiti

Sve važniju ulogu u Grupi ima energetski segment. Nakon što je proizvodnja električne energije punim kapacitetom pokrenuta u kolovozu prošle godine, taj je posao u prvom polugodištu ostvario 9,5 milijuna eura prihoda, uz rast od 42 posto. EBITDA je iznosila 8,4 milijuna eura, a neto dobit četiri milijuna eura.

Adris ističe da putem ugovora o virtualnoj kupnji električne energije (VPPA) vlastite kompanije danas osiguravaju gotovo 80 posto potreba za električnom energijom, čime se značajno smanjuju emisije stakleničkih plinova i povećava energetska neovisnost Grupe.