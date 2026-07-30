Končar u pola godine ostvario neto dobit od 171 milijun eura

Grupa Končar nastavila je snažan rast poslovanja i u prvoj polovici 2026. godine, pri čemu su prihodi od prodaje porasli 13,8 posto, na 724,9 milijuna eura, dok je neto dobit povećana 32,6 posto, na 171,4 milijuna eura.

Istodobno je kompanija u prvih šest mjeseci ugovorila nove poslove vrijedne više od milijarde eura, a knjiga narudžbi narasla je na rekordnih 2,94 milijarde eura, čime su već sada osigurani planirani prihodi za ovu godinu te značajan dio poslova za 2027. i kasnije.

Poslovni prihodi Grupe dosegnuli su 733,9 milijuna eura, što je 14,1 posto više nego godinu prije, dok je operativna dobit (EBIT) porasla 24,5 posto, na 157,5 milijuna eura. EBITDA je povećana 24,2 posto, na 173,4 milijuna eura, uz rast EBITDA marže na 23,9 posto, dok je neto marža dosegnula 23,6 posto.

Glavni pokretač rasta i dalje su izvozna tržišta. Prihodi od prodaje u inozemstvu porasli su 13,4 posto, na 516,5 milijuna eura, pa izvoz sada čini 71,2 posto ukupnih prihoda Grupe. Najveći rast ostvaren je na tržištu Europske unije, gdje je prodaja povećana za 19,1 posto, na 381,7 milijuna eura. Najveća pojedinačna tržišta ostaju Njemačka, sa 124,4 milijuna eura prihoda, Švedska sa 60,6 milijuna te Nizozemska s 42,7 milijuna eura.

Izvoz dominira i među novim ugovorima. Od ukupno 1,014 milijardi eura novougovorenih poslova, čak 779,3 milijuna eura odnosi se na inozemna tržišta, što je 33,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Time izvozni projekti čine gotovo 77 posto ukupne ugovorenosti Grupe.

- Rezultati ostvareni u prvom polugodištu potvrđuju da Končar uspješno koristi prilike koje donose globalni trendovi elektrifikacije, energetske tranzicije i modernizacije infrastrukture. Uz snažan rast poslovnih aktivnosti i stabilan razvoj svih ključnih segmenata poslovanja, dodatno smo učvrstili svoju poziciju na europskim tržištima. Posebno nas veseli nastavak uspješnog ugovaranja i realizacije projekata modernizacije elektroenergetske infrastrukture i hidroenergetskih postrojenja, koji potvrđuju konkurentnost naših rješenja te sposobnost provedbe složenih infrastrukturnih projekata na međunarodnim tržištima. Sve snažnija potražnja za energetskim rješenjima dodatno potvrđuje relevantnost Končara u procesima koji danas oblikuju smjer razvoja europske elektroenergetike. Pred nama je razdoblje realizacije dosad najvećeg investicijskog ciklusa kojim želimo dodatno ojačati svoje kapacitete i stvoriti temelje za održiv rast i dugoročno stvaranje vrijednosti za kupce, zaposlenike, dioničare i zajednicu - rekao je Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara.

Najveći doprinos poslovanju i dalje daje segment prijenosa i distribucije električne energije, koji ostvaruje više od 74 posto prihoda Grupe zahvaljujući snažnoj potražnji za transformatorima i transformatorskim stanicama. Istodobno je segment proizvodnje električne energije povećao prihode čak 77,1 posto, ponajviše zahvaljujući projektima modernizacije hidroelektrana, dok su digitalna rješenja i platforme rasla 68,1 posto.

Rast poslovanja prati i nastavak zapošljavanja. Troškovi osoblja povećani su 28,5 posto, a prosječan broj zaposlenih porastao je sa 5.613 na 6.569, dijelom zbog širenja poslovanja, a dijelom zbog akvizicija provedenih tijekom posljednjih godinu dana.

Pozitivna očekivanja odražavaju se i na Zagrebačkoj burzi. Dionica Končara krajem lipnja vrijedila je 1.032 eura, gotovo dvostruko više nego godinu ranije, uz tržišnu kapitalizaciju veću od 2,6 milijardi eura. Na ovogodišnjoj Glavnoj skupštini dioničari su odobrili isplatu dividende od četiri eura po dionici.