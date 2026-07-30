HŽ Cargo i slovački Railtrans International osnivaju zajedničko društvo

Zajednički cilj je do 2028. godine ostvariti dodatni volumen veći od 500 tisuća tona tereta godišnje iz Hrvatske prema srednjoj Europi

HŽ Cargo i slovački Railtrans International (RTI), potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se definira osnivanje zajedničkog društva za razvoj intermodalnog teretnog prijevoza, izvijestio je HŽ Cargo u četvrtak.

RTI je slovački operater specijaliziran za organizaciju i provedbu cjelokupnog transportnog lanca, od špedicije do isporuke. Posluje na tržištima Slovačke, Češke, Mađarske, Austrije, Rumnunjske i Njemačke i ima vlastite vagone i lokomotive.

Zajedničko društvo, kako se napominje, ne predstavlja privatizaciju, prodaju udjela ni dokapitalizaciju nacionalnog prijevoznika, već poslovno povezivanje dvaju partnera radi zajedničkog nastupa na tržištu, na kojemu veličina mreže i pouzdanost usluge od početne do krajnje točke izravno određuju konkurentnost.

Riječ je, kažu, o strateški važnom društvu jer se tržište teretnog željezničkog prijevoza u Europi ubrzano konsolidira, a operateri sklapaju partnerstva, preuzimaju kapacitete i ujedinjuju se u regionalne igrače koji srednju i jugoistočnu Europu pokrivaju kao jedinstveno tržište, kažu potpisnici memoranduma.

– Pitanje pred svakim nacionalnim prijevoznikom danas nije hoće li se povezivati, nego s kim i pod kojim uvjetima – navodi se u priopćenju.

Zajedničkim društvom, dodaje se, HŽ Cargo dobiva pristup međunarodnim koridorima, klijentima i standardima čija izgradnja inače zahtijeva godine, dok RTI, koji je godinama najveći klijent HŽ Carga, dobiva partnera s dubinskim poznavanjem hrvatske, ali i regionalne mreže, infrastrukturnom prisutnošću i desetljećima operativnog iskustva.

Zajednički cilj partnera jest do 2028. godine ostvariti dodatni volumen veći od 500 tisuća tona tereta godišnje iz hrvatskih jadranskih luka prema središtima srednje Europe.

– Ovaj Memorandum rezultat je procesa koji smo proveli odgovorno, transparentno i s jednim jedinim ciljem - osigurati budućnost nacionalnog teretnog prijevoznika. Odabrali smo model u kojem HŽ Cargo ostaje u vlasništvu Republike Hrvatske, a istodobno dobiva ono što mu je najviše nedostajalo - izlaz na europsko tržište, međunarodne klijente i partnera koji našu mrežu poznaje bolje od bilo koga – izjavio je predsjednik Uprave HŽ Carga Dragan Marčinko.

– RTI je svoj rast u Europi uvijek gradio na partnerstvima u kojima svaki partner zadržava svoju snagu, a zajedno stvaraju ono što nijedan ne može sam. Isti model primjenjujemo i ovdje – rekao je suvlasnik RTI-a Robert Spišák.