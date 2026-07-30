Srđan Šimac: Sudac u parnici najslabije je informirana osoba

Sudac ne zna ništa o vama kao osobama, o vašem poslovanju, a još manje što se između vas doista dogodilo i koji su vaši stvarni interesi

Novi Zakon o medijaciji stupio je na snagu u ožujku ove godine i donio obvezan informativni razgovor s medijatorom o medijaciji prije pokretanja određenih parnica, osnivanje Nacionalnog centra za medijaciju te oslobođenje od sudskih pristojbi za one koji prije tužbe pokušaju riješiti spor medijacijom. Obvezan sastanak propisan je u sporovima koji proizlaze iz ostavinskog postupka te u sporovima radi naknade štete male vrijednosti, osim u radnim sporovima i sporovima iz osiguranja.

Stranke koje ga odbiju gube pravo na naknadu troškova parničnog postupka, a one koje pokušaju riješiti spor medijacijom oslobođene su plaćanja sudske pristojbe tužbe ako nagodba ne bude postignuta. O novom zakonu i ulozi medijacije razgovarali smo sa Srđanom Šimcem, sucem Visokoga trgovačkog suda RH i predsjednikom Hrvatske udruge za medijaciju (HUM), jednim od pionira medijacije u Hrvatskoj te medijatorom i trenerom medijatora s međunarodnom reputacijom. Tijekom razgovora uvjerili smo se s koliko strasti govori o medijaciji.