Mađarski parlament ukida pravilo o verifikatorima kriptovaluta

Država je ukinula stroge zahtjeve za provjeru trećih strana, otvarajući put kripto industriji da se učvrsti

Prijedlog zakona T/305 prošao je parlamentarno glasovanje u omjeru 143-46, uz jedan suzdržani glas, 28. srpnja 2026. Prije ovog glasovanja, trgovanje kriptovalutama u Mađarskoj bez odobrenja vladinih verifikatora bilo je ilegalno.

Ovi validatori imali su zadatak provjeriti izvore imovine, vlasništvo novčanika i podatke o klijentima prije nego što su certificirali bilo kakve potencijalne kripto transakcije kao sukladne propisima.

Ukinuti zakoni o 'zlouporabi kripto imovine'

Zakoni koji se odnose na ‘zlouporabu kripto imovine’ uvedeni su 2025. godine za vrijeme vlade premijera Viktora Orbána. Transakcije između 5 i 15 milijuna forinti (otprilike 15.000 – 150.000 dolara) navodno su kažnjive s dvije godine zatvora, a za veće iznose do pet godina.

Mađarski ministar financija András Kármán izjavio je da su pravila poremetila tržište i uzrokovala da pružatelji usluga poput Revoluta, eToroa i CoinCasha zaustave ili ograniče svoje poslovanje.

Europska komisija pokrenula je postupke za utvrđivanje povrede tih zakona početkom 2026. godine na temelju toga da su u suprotnosti s propisima MiCA-e.

Nadzor nad kriptovalutama je i dalje na snazi, jer novi zakon ne uklanja niti ograničava postojeće smjernice za usklađenost s MiCA-om.

Jesu li novi mađarski zakoni dobri za kriptovalute?

Protivnici zakona tvrde da ukidanje postojećih propisa stvara mogućnosti za pranje novca i financiranje od strane terorističkih skupina ili političkih stranaka. S druge strane, zagovornici ističu da zakoni o sprječavanju pranja novca i KYC-u ostaju obuhvaćeni MiCA-om.

Vrlo malo tvrtki dobilo je licencu za validatore od 2025. Čak 74 posto aktivnih mađarskih korisnika kriptovaluta trgovalo je na Revolutu, a tvrtka je prestala s lokalnim poslovanjem. Broj građana koji trguju kriptovalutama pao je za 80.000, što je pad od 38 posto, prema PwC-u.

Mnogi vjeruju da ukidanje ovih ograničenja potiče kripto operatere da ponovno uđu u Mađarsku, signalizirajući okruženje prilagođeno kriptovalutama koje je i dalje u skladu sa zakonima EU.