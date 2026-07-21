CIAK Grupa ugovorila 60 milijuna eura dugoročnog financiranja

Financiranje su osigurale četiri banke, dok će dio novca poduprijeti razvoj logistike, ulaganja i jačanje tržišne pozicije

CIAK Grupa sklopila je s četiri poslovne banke ugovore o dugoročnom financiranju ukupne vrijednosti 60 milijuna eura, a financiranje je ugovoreno s Erste bankom, Privrednom bankom Zagreb, Zagrebačkom bankom i OTP bankom.

Najveći dio sredstava bit će iskorišten za refinanciranje postojećih financijskih obveza, čime kompanija želi optimizirati strukturu izvora financiranja i osigurati dugoročnu stabilnost. Preostali dio namijenjen je razvoju poslovanja, nastavku širenja i jačanju položaja Grupe na regionalnim tržištima. Kompanija nije objavila kamatne stope, rokove dospijeća ni točnu raspodjelu sredstava.

CIAK Grupa posluje u distribuciji rezervnih dijelova i opreme za osobna i teretna vozila, prodaji akumulatora, ulja i maziva te u reciklaži i gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom. Posluje u Hrvatskoj i na šest drugih tržišta regije, a poslovanje je organizirano kroz segmente autodijelova, baterija i ulja, teretnog programa, reciklaže, gospodarenja otpadom i veleprodaje.

Novo financiranje dolazi nakon snažnog rasta poslovanja. CIAK Grupa u 2025. ostvarila je 401,4 milijuna eura poslovnih prihoda, 12 posto više nego godinu prije, dok je neto dobit porasla 22 posto, na 11,3 milijuna eura. Kapitalna ulaganja iznosila su 7,4 milijuna eura.

Rast je nastavljen i početkom ove godine. U prvom tromjesečju poslovni prihodi povećani su deset posto, na 96 milijuna eura, a EBITDA je porasla 39 posto, na 8,4 milijuna eura. Kompanija je u tom razdoblju u materijalnu i nematerijalnu imovinu uložila dodatnih 2,2 milijuna eura.

Među važnijim aktualnim projektima je izgradnja novog energetski učinkovitog i robotiziranog logističko-distributivnog centra CIAK Auta u Gornjem Stupniku. Centar površine oko 15 tisuća četvornih metara trebao bi proširiti postojeće logističke kapacitete, a u njemu je predviđena prva primjena sustava AutoStore u distribuciji rezervnih dijelova u Hrvatskoj. Poboljšanje usluge kupcima očekuje se početkom 2027., dok vrijednost investicije nije objavljena.

Grupa je tijekom prošle godine nastavila i integraciju ranije preuzetih kompanija. U Sloveniji je Potokar pripojen društvu CIAK Auto trgovina, dok je SIM Impex iz Banje Luke pripojen CIAK Autu BiH. Krajem godine požar je zahvatio pogon za gospodarenje otpadom u Gubaševu, no iz kompanije su naveli da ne očekuju značajan utjecaj na ukupne rezultate jer taj segment čini manje od četiri posto prihoda Grupe.