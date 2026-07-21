Šuta traži kraj predstečaja i oduzimanje koncesije Brodosplitu

Gradonačelnik Splita tvrdi da grad zbog dugog predstečajnog postupka gubi milijune, dok Brodosplit poručuje da proizvodnja traje

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je nadležne institucije da što prije okončaju predstečajni postupak i postupak oduzimanja koncesije Brodosplitu, ustvrdivši da Grad Split zbog dugotrajnog procesa trpi višemilijunske gubitke, dok su iz brodogradilišta njegove tvrdnje odbacili i poručili da proizvodnja traje.

Šuta je rekao kako je sadašnji model poslovanja Brodosplita neprihvatljiv te da je zbog dugotrajnog predstečajnog postupka grad izgubio milijune eura prihoda od komunalne naknade i drugih davanja.

- Kada pogledamo prošlost, ovdje je nekoć radilo i do deset tisuća ljudi, izravno i neizravno. Danas ovdje praktički ne radi nitko. Ako je itko ostao, riječ je možda samo o upravi. Dizalice koje su iza nas, koliko vidim, godinama nisu bile u funkciji i ovakav model upravljanja Brodosplitom nema mjesta u gradu Splitu - rekao je.

Dodao je kako očekuje da nadležne institucije bez daljnjeg odgađanja donesu odluke u postupcima koji se vode protiv Brodosplita, istaknuvši da su zakonski rokovi istekli, a grad cijelo vrijeme trpi štetu.

Govoreći o budućnosti Brodosplita, Šuta je rekao da na tom prostoru vidi razvoj moderne brodogradnje, ponajprije manjih brodograđevnih tvrtki, uz prenamjenu dijela prostora za javne sadržaje i potrebe grada, ocijenivši da je riječ o prostoru važnom za razvoj Kopilice i novog ulaza u Split.

Na pitanje o koncesiji odgovorio je kako, prema njegovim informacijama, resorno ministarstvo vodi postupak njezina oduzimanja, ali da je prije toga potrebno okončati predstečajni postupak.

Kazao je i da je Državno odvjetništvo dalo mišljenje te ustvrdio kako postoji sumnja da je riječ o pokušaju samospašavanja kroz fiktivne transakcije i račune povezanih društava, dodajući da ne može ulaziti u detalje dokumentacije koju nije vidio.

Glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić odbacio je tvrdnje da se u brodogradilištu ne radi, navodeći da je proizvodnja bila zaustavljena nakon blokade ruskog financiranja aktualnih projekata te da je tvrtki trebalo godinu dana da osigura novi izvor financiranja.

U raspravi koja je uslijedila Šuta je ustvrdio da je za stanje u Brodosplitu odgovorna uprava, podsjetivši da je u splitskom škveru nekoć radilo više tisuća ljudi. Jurišić je odgovorio da su se okolnosti u svjetskoj brodogradnji bitno promijenile zbog konkurencije iz Kine i drugih azijskih zemalja te da Brodosplit nije odgovoran za rat u Ukrajini i blokadu europskog kredita.

Na Šutino pitanje zašto druga hrvatska brodogradilišta i dalje posluju, odgovorio je da je Brodosplitu bilo blokirano financiranje. Predstavnici Brodosplita istaknuli su da brodogradilišta posluju uz kreditno financiranje, da HBOR nije prihvatio financirati projekt te da je sredstva potom osigurala DIV grupa.

Predstavnik korporativne sigurnosti Brodosplita Ivica Sinovčić rekao je kako u brodogradilištu radi više od stotinu zaposlenika koji redovito primaju plaću te da se gradi trojarbolni jedrenjak, čiji je završetak planiran u svibnju iduće godine. Dok u Brodosplitu smatraju da je izgradnja tog jedrenjaka 'djelić nade', Šuta tvrdi da jedan jedrenjak nije dovoljan za brodogradilište površine 400 tisuća četvornih metara.