INA osigurala novi kredit od 500 milijuna eura

Novo financiranje zamjenjuje prethodni kredit iz 2022. i omogućuje veća ulaganja te dulji rok otplate

INA je osigurala novi financijski okvir vrijedan 500 milijuna eura, čime zamjenjuje kredit iz 2022. godine i dodatno povećava raspoloživu likvidnost za poslovanje i ulaganja, stoji na stranicama Zagrebačke burze.

INA – Industrija nafte potpisala je ugovor o viševalutnom revolving kreditu u iznosu od 500 milijuna eura, a kredit dospijeva za pet godina, uz dvije mogućnosti produljenja roka za po godinu dana, pa bi kompaniji mogao biti dostupan ukupno sedam godina.

Transakcija je strukturirana kao klupski kredit, uz sudjelovanje 12 domaćih i međunarodnih banaka. Koordinatori su Erste Group Bank i Erste & Steiermärkische Bank, zajedno s Privrednom bankom Zagreb, dok će ING Bank obavljati ulogu agenta.

Iz INA-e ističu da je kredit ugovoren pod konkurentnim uvjetima te da potvrđuje snažan pristup kompanije različitim izvorima financiranja, kao i nastavak podrške domaćih i međunarodnih bankarskih partnera.

Zamjenjuje kredit iz 2022. godine

Potpisivanjem novog ugovora INA će otkazati ukupno raspoloživi iznos po revolving kreditu sklopljenom u listopadu 2022. godine. Taj je kredit izvorno iznosio 300 milijuna eura, a naknadno je povećan na 350 milijuna eura.

Novi aranžman tako je za 150 milijuna eura veći od trenutačno raspoloživog iznosa po starom ugovoru. Istodobno je produljen osnovni rok dospijeća s tri na pet godina, pri čemu su u oba slučaja predviđene dvije jednogodišnje mogućnosti produljenja.

U kreditnom aranžmanu iz 2022. sudjelovalo je osam bankovnih grupacija zastupljenih na domaćem i međunarodnim tržištima. Kredit je također bio strukturiran kao klupsko financiranje, a koristio se za opće korporativne potrebe, uključujući investicije.

Tadašnjim je aranžmanom refinanciran revolving kredit od 300 milijuna američkih dolara, potpisan u prosincu 2018. godine. Transakciju su 2022. koordinirale Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka, dok je ING Bank bila agent.