Nekretnine

Pezić za osam milijuna eura kupio atraktivno zemljište na Slavonskoj

21. srpnja 2026.
gtc matrix
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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Njegova tvrtka F5 Business Center preuzela je gotovo 14 tisuća četvornih metara uz postojeći Matrix Office Park

Poduzetnik Hrvoje Pezić nastavlja širiti svoj nekretninski portfelj na jednom od najatraktivnijih poslovnih poteza u Zagrebu. 

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#Hrvoje Pezić#Matrix Office Park#Nekretnine#Poslovni Centar#Danube Trinity#Intercapital
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