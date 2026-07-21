Nekretnine
Pezić za osam milijuna eura kupio atraktivno zemljište na Slavonskoj
21. srpnja 2026.
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Njegova tvrtka F5 Business Center preuzela je gotovo 14 tisuća četvornih metara uz postojeći Matrix Office Park
Poduzetnik Hrvoje Pezić nastavlja širiti svoj nekretninski portfelj na jednom od najatraktivnijih poslovnih poteza u Zagrebu.
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