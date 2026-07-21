Raiffeisen tik pred preuzimanjem Addika, ali NLB ne odustaje

Prošlotjedni razvoj događaja davao je dojam da je RBI napravio ključni korak prema preuzimanju Addika, no NLB nije odustala od borbe

Još se ne završava saga oko preuzimanja Addiko banke. Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je da preuzimanje Addika dobiva na zamahu, ali i podršku vodećih ulagača. Naime, nakon nedavne objave Brandes Investments Partnersa da namjerava ponuditi svoje dionice u okviru NLB-ove ponude za preuzimanje, i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) javno je potvrdila da će u NLB-ovu ponudu uključiti svoj cjelokupni udio od 8,4 posto u Addiko banci.

Dodatnu podršku NLB-ovoj ponudi dao je i Johannes Proksch, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Addiko banke, koji je također odlučio ponuditi svoje dionice Addika u okviru NLB-ove ponude.

– Odluke dvaju institucionalnih dioničara Addiko banke predstavljaju snažnu potvrdu kvalitete NLB-ove ponude i njezinih prednosti za dioničare, uključujući atraktivnu premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku ponudu. Kako se očekuje daljnja podrška vodećih institucionalnih ulagača, važno je istaknuti da dioničari Addiko banke koji su već prihvatili konkurentsku ponudu mogu opozvati svoju izjavu o prihvatu do četvrtka, 23. srpnja 2026. u 17 sati te svoje dionice umjesto toga ponuditi u okviru NLB-ove ponude – priopćili su iz NLB-a.

Prošlog je tjedna austrijski Raiffeisen Bank International prešao ciljnu crtu u utrci za Addiko Bank. Austrijska je banka 16. srpnja prikupila 55,32 posto dionica Addika tijekom svoje dobrovoljne javne ponude.

Jutros su pak iz RBI-ja naveli da su zaključno s jučerašnjim danom primili izjave 55,50 posto svih dionica Addika, što je dodatno povećanje u odnosu na prošli tjedan. Brojčano, riječ je o 10.703.509 dionica Addika, uključujući 1.878.167 dionica u vlasništvu Alta Grupe. RBI je ovime dodatno ojačao svoju poziciju i premašio minimalni prag od 55 posto koji je postavio kao uvjet za uspješnost ponude.

– Spomenimo kako do sada nije zaprimljen nijedan zahtjev za povlačenje ponuda unatoč zakonskoj mogućnosti povlačenja prihvata radi povećanja ponude NLB-a 24. lipnja. Rok za prihvaćanje ponuda završava 29. srpnja u 17 sati – navode iz RBI.

Prošlotjedni razvoj događaja davao je dojam da je RBI napravio ključni korak prema preuzimanju Addika, no posljednji potezi NLB-a pokazuju da slovenska banka još nije odustala od borbe. Podrška velikih institucionalnih ulagača poput Brandesa i EBRD-a mogla bi biti važna jer pokazuje da dio dioničara i dalje vidi veću vrijednost u NLB-ovoj ponudi.

NLB sada očito pokušava iskoristiti preostalo vrijeme kako bi promijenio raspoloženje među dioničarima i privukao nove prihvate za svoju ponudu.