Nakon rekordnog IPO-a dionica SpaceX-a potonula 45 posto

Nakon što je 16. lipnja dosegnula vrhunac od 225,64 dolara po dionici, cijena dionice SpaceX-a do danas je potonula 45 posto

Prošlo je šest tjedana od najveće inicijalne javne ponude u povijesti. SpaceX je 12. lipnja bio glavna tema na Wall Streetu kada je prikupio 85,7 milijardi dolara čime je gotovo utrostručio dosadašnji rekord najvećeg IPO-a, kada je saudijski naftni div Saudi Aramco prikupio 29,4 milijarde dolara.

No euforija oko IPO-a na Wall Streetu brzo splasne, a stvarnost može pogoditi i najrazvikanije dionice. Nakon što je 16. lipnja tijekom trgovanja dosegnula vrhunac od 225,64 dolara po dionici, cijena dionice SpaceX-a do danas je potonula 45 posto.

Neki ulagači to će nedvojbeno smatrati prilikom za kupnju, s obzirom na Muskov dosadašnji uspjeh u Tesli te činjenicu da SpaceX posluje u dva trenutno najatraktivnija sektora na Wall Streetu, umjetnoj inteligenciji i svemirskoj ekonomiji. Međutim, povijesni obrasci upućuju na mogućnost daljnjeg pada vrijednosti dionice.

Prije svega, insajderi SpaceX-a, odnosno njegovi vodeći rukovoditelji, članovi uprave i rani ulagači, mogli bi ostvariti najveći prijenos bogatstva u povijesti. Već za nekoliko tjedana većina njih moći će prodati dio svojih dionica malim ulagačima.

Dok velik broj novoizlistanih kompanija primjenjuje razdoblje zabrane prodaje dionica od 180 dana, tijekom kojeg insajderi ne smiju prodavati svoje udjele, SpaceX je uveo postupni i ubrzani raspored otključavanja dionica koji počinje samo dva dana nakon objave prvih tromjesečnih rezultata. Trenutačno se procjenjuje da će SpaceX svoje najnovije kvartalne rezultate objaviti 6. kolovoza.

Nastavak pada dionice

Prema analitičarima, broj dionica u slobodnom prometu povećavat će se svakih nekoliko tjedana sve do sredine prosinca, što će dodatno vršiti pritisak na pad cijene dionice. Iako nije neuobičajeno da ulagači visoko vrednuju kompanije koje predvode tehnološke revolucije, valuacija SpaceX-a izaziva zabrinutost.

Nijedna kompanija koja je predvodila neku veliku tehnološku inovaciju nije dugoročno uspjela održati omjer cijene i prihoda iznad 30. SpaceX se trenutačno trguje po omjeru od 42 puta očekivanih ovogodišnjih prihoda prema konsenzus procjenama analitičara s Wall Streeta. Drugim riječima, cijena dionice trebala bi pasti još gotovo 30 posto kako bi se spustila ispod razina koje su se u prošlosti smatrale obilježjima tržišnog balona.

Osim toga, kompanija još nije ni blizu stabilne profitabilnosti, a njezin kapitalno intenzivan poslovni model ostavlja vrlo malo prostora za pogreške ili kašnjenja.

U prospektu za IPO SpaceX je također jasno naveo da će, uz sredstva prikupljena javnom ponudom, za financiranje širenja AI infrastrukture i drugih korporativnih inicijativa koristiti i izdavanje duga te novih dionica.

Manje od dva tjedna nakon izlaska na burzu kompanija je izdala obveznice u vrijednosti od 25 milijardi dolara, s dospijećima od 2031. do 2056. godine. Cijena tih obveznica od izdavanja kontinuirano pada, što upućuje na zabrinutost vlasnika obveznica da SpaceX možda neće moći ispuniti svoje obveze.

Istodobno, svako novo izdavanje dionica razvodnilo bi udjele postojećih dioničara. Budući da SpaceX ulaže golema sredstva u izgradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, gotovo je sigurno da će kompanija nastaviti prikupljati kapital na način koji će stvarati pritisak na cijenu njezinih dionica.