Perutnina Ptuj planira megafarmu, građani najavljuju prosvjed

Investicija od 12,5 milijuna eura predviđa deset peradarnika i više od tri milijuna pilića godišnje pokraj Ludbrega

Kompanija Perutnina Ptuj – Pipo podnijela je zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš građevine za intenzivan uzgoj pilića. Postupak će provesti Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a riječ je o Farmi Apatija pokraj Ludbrega (Poduzetnička zona Apatija) protiv čijeg otvaranja su se jučer izjasnili građani istoimenog prigradskog naselja, kao i oni iz okolnih mjesta..

Kako stoji u Informaciji Ministarstva (dokumentu kojim se informira javnost o postupku ocjene utjecaja na okoliš), predviđena je izgradnja deset peradarnika kapaciteta 558.210 pilića u jednom proizvodnom ciklusu. Uz svaki peradarnik će se postaviti silos za skladištenje hrane za životinje, a voda za tehnološke potrebe crpit će se iz dva planirana zdenca s godišnjom potrošnjom od 35.740 kubika.

Na farmi će se provoditi fazna ishrana tovnih pilića. Voda za napajanje pilića planira se u količini od 32.570 kubika godišnje.