Banke u eurozoni ponovno postrožile uvjete kreditiranja

Banke su u drugom tromjesečju postrožile kreditne standarde, a dodatna pooštravanja očekuju se i tijekom ljeta

Banke u eurozoni postrožile su uvjete za dodjelu kredita i u drugom tromjesečju, u uvjetima izražene geopolitičke nestabilnosti, a signaliziraju pojačanu osjetljivost za rizik i u ljetnim mjesecima, pokazalo je u utorak tromjesečno izvješće Europske središnje banke (ECB).

Potražnja kompanija za kreditima blago je ojačala u razdoblju od travnja do lipnja, ali zajmodavci su odbili veći udio zahtjeva u svim kategorijama zajmova, pokazala je ECB-ova anketa u kojoj je sudjelovalo 159 najvećih banaka eurozone.

Postroženi su standardi kreditiranja za kompanije iz većine sektora, poput automobilske industrije i velikih industrijskih potrošača energije, navele su banke. Rezultati ankete uglavnom se poklapaju s ECB-ovim dugotrajnim stajalištem da će rat u Iranu biti uteg rastu gospodarstva budući da je eurozona velik uvoznik energije i skok cijena nafte koči potrošnju i nagriza prihod proizvodnog sektora.

Glavni su faktori postroženih uvjeta kreditiranja ponovo bili 'percipirani rizici za gospodarske izglede i niža tolerancija banaka na rizik', stoji u ECB-ovom izvješću, uz napomenu da banke i dalje pozorno prate rizike povezane s razvojem geopolitičke situacije i sa stanjem na tržištu energenata.

Uvjeti za izdavanje kredita trebali bi biti dodatno postroženi i u trećem tromjesečju, predviđaju banke, i to u svim kategorijama zajmova.Potražnja za stambenim kreditima osjetno je oslabila već u drugom tromjesečju, a banke predviđaju daljnje slabljenje i u ljetnim mjesecima, dodaju iz ECB-a.