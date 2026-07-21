Circle postao federalna banka, prijete li stablecoini bankama?

Circleova licenca postavlja veće pitanje od kripto regulacije, tko financira američko kreditiranje ako depoziti napuste sustav

Washington je dao jednoj od najvećih svjetskih digitalnih valuta službenije mjesto u američkom financijskom sustavu. Dana 10. srpnja, Circle je dobio konačno odobrenje od Ureda kontrolora valute (OCC) za otvaranje nacionalne banke pod saveznim nadzorom. Circle je to nazvao velikim korakom za USDC, jer odobrenje olakšava bankama, tvrtkama za plaćanje, upraviteljima imovine i korporativnim trezorskim odjelima da USDC tretiraju kao nešto dovoljno čvrsto za izgradnju.

Međutim, banke donose drugačiji zaključak. U siječnju je Standard Chartered izjavio da bi stablecoini mogli povući oko 500 milijardi dolara iz depozita u američkim bankama do kraja 2028. Federalne rezerve skicirale su još širi raspon mogućih ishoda. U bilješci FED-a iz prosinca 2025. navodi se da bi usvajanje stablecoina moglo smanjiti kreditiranje za 65 milijardi do 1,26 bilijuna dolara, ovisno o opsegu usvajanja i mjestu gdje izdavatelji drže svoje rezerve.

Dakle, Circle sada ima saveznu bankarsku povelju, ali to nije vrsta povelje koja tvrtku pretvara u zajmodavca s poslovnicama, tekućim računima i osiguranim depozitima, njegov novi entitet je nacionalna trust banka. U vlastitoj objavi tvrtke Circle navodi se da će se Circle National Trust otvoriti fiducijarno čuvanje digitalne imovine za Circle i njegove podružnice, dok upravljanje rezervama ostaje na popisu budućih mogućnosti.

Uvjetno odobrenje OCC-a, izdano 12. prosinca 2025., opisalo je predloženu instituciju kao ‘trust banku’ koja provodi aktivnosti ‘trust tvrtke’ i jasno je dalo do znanja da sama banka ostaje odvojena od funkcije izdavanja stablecoina.

Circle je dobio federalnu strukturu trust-banke oko skrbništva i fiducijarnih usluga. Nije preuzeo uobičajeni posao prikupljanja depozita stanovništva i njihovog recikliranja u hipoteke, poslovne kredite i lokalne kredite. Ali to je i dalje značajna pobjeda za tvrtku jer federalni nadzor daje institucionalnim protustrankama jasniji regulatorni okvir za korištenje USDC-a. Za banke, posebno manje, to pojačava dugogodišnji strah. Stablecoini mogu steći službeni legitimitet i šire institucionalno prihvaćanje dok se natječu s institucijama koje primaju depozite, a koje još uvijek imaju stare obveze i stari model financiranja.

Povelja je u biti nadogradnja kredibiliteta Circlea. Stablecoini su godinama proveli u nezgodnoj kategoriji negdje između infrastrukture za trgovanje kriptovalutama i ozbiljne financijske infrastrukture, a nadzor OCC-a gura USDC dalje u drugu kategoriju.

To se poklapa sa širim smjerom u Washingtonu, posebice s GENIUS Actom. Politička borba odmakla se od pitanja trebaju li stablecoini postojati, a glavni argument sada je o tome kako ih treba nadzirati, gdje se uklapaju u financijski sustav i koliko im se treba dopustiti da se približe proizvodima sličnim depozitima.

Stranica s informacijama o transparentnosti tvrtke Circle, ažurirana 13. srpnja, pokazala je 73,1 milijardi dolara USDC-a u optjecaju, a rezervne komponente ukupno iznose oko 73,3 milijardi dolara. Oko 11,7 milijardi dolara držano je u bankovnim depozitima.

Preostalih 60,7 milijardi dolara držano je u obrnutim repo prekonoćnim ugovorima o trezorskim obveznicama i trezorskim zapisima s dospijećem kraćim od tri mjeseca. Ta struktura rezervi drži dolare unutar financijskog sustava, ali ih također usmjerava dalje od uobičajenog financiranja bankovnih depozita.