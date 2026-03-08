Plin skočio 80 posto, aluminij na vrhuncu zbog sukoba na Bliskom istoku

Napadi na katarski LNG i prijetnje Hormuškom tjesnacu podigli TTF na 50 €/MWh, dok energetska kriza gura aluminij na 4-godišnji maksimum

Cijena europskog TTF plina porasla je za gotovo 80 posto u odnosu na početak godine i trenutačno je na razini od 50 EUR/MWh, pri čemu je nagli rast cijene potaknut oružanim sukobom između SAD-a i Irana. Nakon napada nanajveći terminal u Kataru, poduzeće QatarEnergy koja dobavlja petinu svjetske proizvodnje LNG-a, privremeno je zatvorilo najveći terminal.

Iako je trenutačni utjecaj na EU ograničen jer katarski LNG čini oko osam posto uvoza (dok oko 50 posto dolazi iz SAD-a), veći rizik je moguće preusmjeravanje tokova plina prema Aziji umjesto prema Europi. Dodatni rizik za globalne lance opskrbe je i zatvaranje Hormuškog tjesnaca od strane Irana, zbog čega u narednom razdoblju očekujemo izraženu kolebljivost cijene europskog plina.

Aluminij na četverogodišnjem maksimumu

Cijena aluminija je ove godine porasla osam posto na četverogodišnji maksimum od 3,3 tisuće dolara po toni. Do porasta cijene došlo je također radi oružanog sukoba na Bliskom istoku, budući da je proizvodnja aluminija energetski-intenzivna, a svaki snažniji porast energetskih troškova (posebno nafte), snažno se reflektira na konačnu cijenu metala.

Zemlje Perzijskog zaljeva važni su proizvođači primarnog aluminija te zajedno čine 8-9 posto globalne proizvodnje, zbog čega aktualni sukob stavlja velik pritisak na proizvodnju, s obzirom da su Bahrein, Saudijska Arabija, Katar, Omani Ujedinjeni Arapski Emirati odgovorni za 15 posto svjetskog izvoza aluminija,pri čemu su UAE u jedno i drugi najveći svjetski izvoznik tog metala.

Daljnja eskalacija može snažno utjecati na globalnu ponudu i dobavne lance aluminija, što povećava vjerojatnost dodatnog rasta njegove cijene na svjetskom tržištu.