Cosnova preuzela hrvatsku tvrtku VM2 Cosmetics

Njemačka je kompanija, koja je do sad bila 50 postotni vlasnik hrvatske kompanije, sada preuzela i preostali vlasnički udjel

Njemačka tvrtka Cosnova preuzela je hrvatsku tvrtku VM2 Cosmetics, a informaciju je na LinkedInu objavila konzultantska tvrtka Caper koja je bila ekskluzivni savjetnik za prodaju prilikom te akvizicije.

Cosnova je njemačka kompanija sa sjedištem u Sulzbachu, Taunus, koja prodaje kozmetičke brendove essence, Catrice i L.O.V diljem svijeta. Kako se navodi na službenoj web stranici VM2 Cosmeticsa, Cosnovini 'uspješni brendovi, essence i CATRICE, pružaju visokokvalitetnu dekorativnu kozmetiku krajnjim potrošačima diljem svijeta uz vrhunski omjer cijene i performansi. 90 posto svih Cosnovinih proizvoda je proizvedeno u Europi i jasno kažemo NE testiranju na životinjama.'

U 2024. godini Cosnova je ostvarila 954 milijuna eura prihoda, što je za 17 posto više u odnosu na godinu ranije. Inače, još 2017. preuzela je 50 posto VM2 Cosmeticsa, što znači da su sada tu domaću kompaniju preuzeli u potpunosti. Caper, koji je bio ekskluzivni savjetnik VM2 Cosmeticsa u prodaji, izrazio je zadovoljstvo uspješnim završetkom tog posla.

- Željeli bismo iskreno zahvaliti našem klijentu na ukazanom povjerenju. Bilo nam je zadovoljstvo surađivati ​​na ovoj važnoj prekretnici. Također čestitamo tvrtki Cosnova na uspješnom završetku transakcije i želimo objema stranama daljnji uspjeh u budućnosti – poručili su iz Capera.

Inače, Cosnovinih deset brendova u 2024. bilo je u prvih 20 najboljih proizvoda dekorativne kozmetike prodavanih u DM-u. VM2 Cosmetics je distribuirao Cosnove brendove Essence i Catrice, a dosadašnji vlasnici te domaće kompanije, koja se kozmetikom bavi od 2007. godine, bili su Vladimir i Iva Martinko. Promjenom vlasnika umjesto Vladimira Martinka, koji je bio predsjednik Uprave, imenovan je novi direktor Adnan Imamović, inače donedavni član Uprave te kompanije (član Uprave je od 2017.).

VM2 Cosmetics je, kako stoji na web stranici te kompanije, polako, korak po korak, sa snažnim brendovima gradio svoj kozmetički uspjeh, a u 2017. godini započet je joint venture s Cosnovom. Inače, u 2024. godini ta je kompanija ostvarila 67 milijuna eura prihoda uz ostvarenu neto dobit od 3,6 milijuna eura.