Svjetske burze oštro pale, dolar ojačao prema košarici valuta

Dok je u svijetu tehnološki sektor na udaru, očekuje se povećanje kamata FED-a. Crobexi pak rastu deveti tjedan, opet na rekordne razine

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna znatno porasla jer su dobri podaci s američkog tržišta rada podržali očekivanja da će FED do kraja godine povećati kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna 1,3 posto, na 100,07 bodova.

Pritom je tečaj eura pao 1,4 posto, na 1,1520 dolara.

Američka je valuta ojačala i prema japanskoj, za 0,7 posto, pa je cijena dolara dosegnula 160,29 jena.

Jačanje dolara ponajviše se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo podacima s američkog tržišta rada.

U petak je objavljeno da je u svibnju broj zaposlenih porastao za 172 tisuće, gotovo dvostruko više nego što su analitičari procjenjivali, pri čemu je stopa nezaposlenosti ostala nepromijenjena na 4,3 posto.

Taj podatak pokazuje da je američko tržište rada u dobroj formi, ali i da nema potrebe za smanjenjem kamatnih stopa američke središnje banke.

Naprotiv, kako se zbog krize na Bliskom istoku cijene nafte održavaju na povišenim razinama, posljednjih mjeseci raste inflacija, pa će FED vjerojatno krajem godine morati povećati kamatne stope, što bi usporilo rast gospodarstva.

- Nakon boljih podataka s tržišta rada nego što se očekivalo, splasnula je svaka nada da će FED ove godine smanjiti kamate – objašnjava Ryan Detrick, strateg u tvrtki Carson Group.

Jačanje dolara zahvaljuje se i njegovu statusu sigurnijeg utočišta za kapital u nesigurna vremena.

S jedne strane, i dalje vlada neizvjesnost po pitanju okončanja rata između SAD-a i Irana, a s druge strane, u petak su oštro pale cijene dionica na Wall Streetu, pa ulagači traže utočište u sigurnijim investicijama, kao što su obveznice, zlato i pojedine valute.

Tehnološki se sektor zaljuljao

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale, a pod najvećim je pritiskom bio tehnološki sektor jer je sve vjerojatnije da će američka središnja banka krajem godine povećati kamatne stope.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks oslabio 0,3 posto, na 50.866 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,6 posto, na 7.383 boda, a Nasdaq 4,7 posto, na 25.709 bodova.

Početkom tjedna indeksi su dosegnuli nove rekordne razine, zahvaljujući ponajviše optimizmu u vezi razvoja umjetne inteligencije. Zbog toga su rasle cijene dionica tehnoloških kompanija, posebice proizvođača čipova, koje već dulje vrijeme predvode po rastu na tržištu.

No, u četvrtak se taj sektor 'zaljuljao' zbog nedovoljno dobrih kvartalnih poslovnih rezultata Broadcoma. Cijena dionice te kompanije potonula je taj dan 12 posto.

Potres na tržištu

Pokazalo se da je to bila samo uvertira jer je u petak tehnološki sektor potonuo u prosjeku 5,8 posto. Pritom je cijena dionice Nvidije, najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti, pala više od 6 posto, a Intela, Microna, AMD-a i Broadcoma između 8 i 13 posto.

PHLX indeks sektora potonuo je u petak više od 10 posto, što je njegov najveći dnevni pad od ožujka 2020. godine, pri čemu je s tržišta izbrisano više od tisuću milijardi dolara vrijednosti.

Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq indeks pali su taj dan između 1,35 i 4,2 posto i tako izgubili sve dobitke od početka tjedna. Zbog toga je S&P 500 zabilježio prvi tjedni gubitak, nakon devet tjedana rasta.

Oštar pad tržišta u petak uslijedio je nakon boljih pokazatelja s američkog tržišta rada.

Taj podatak pokazuje da je američko tržište rada u dobroj formi, ali i da nema potrebe za smanjenjem kamatnih stopa američke središnje banke, čemu su se ulagači nadali.

Neizvjesnost na Bliskom istoku

Loše na tržište utječe i neizvjesnost na Bliskom istoku. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručivao je da pregovori s Iranom idu dobro i da bi mogli biti dovršeni već ovoga vikenda, dok je Iran uzvraćao da nema nikakvog konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata na Bliskom istoku.

- Koliko smo najava dogovora već imali? Uvijek je to ovdje, odmah iza ugla, no do toga još nismo stigli. Stvari se kreću, no kojim tempom? Hoće li se svijet vratiti onomu što se smatra normalnim za nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci ili iduće godine – pita se Paul Nolte, strateg u tvrtki Murphy & Sylvest.

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,4 posto, na 10.368 bodova, a frankfurtski DAX 1,4 posto, na 24.759 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,4 posto, na 8.218 bodova.

ZSE: Crobexi porasli zahvaljujući Končaru

Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi porasli već deveti tjedan zaredom, dosegnuvši nove rekordne razine, a porastao je i promet, što se ponajviše zahvaljuje pojačanom trgovanju dionicama kompanija iz sastava Končar grupe.

Crobex indeks porastao je prošloga tjedna 2,03 posto, na 4.306 bodova, a Crobex10 za 2,04 posto, na 2.797 bodova. Oba indeksa porasla su deveti tjedan zaredom i dosegnula nove rekordne razine.

Među sektorskim indeksima najviše je porastao Crobexkonstrukt, za 3,95 posto, dok je najviše pao Crobexnutris, za 0,9 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 24,6 milijuna eura, oko 10 milijuna više nego tjedan dana prije.

Uz to, ostvareno je 5,13 milijuna eura blok prometa u transakcijama s tri dionice – redovnom dionicom Končara D&ST oko dva milijuna eura, a Končara i Atlantic grupe po 1,5 milijuna eura.

U redovnom trgovanju najveći promet ostvaren je, uobičajeno, dionicom Končara, 12,6 milijuna eura, uz skok cijene za 7,7 posto, na rekordnih 1.034 eura.

S prometom od 1,9 milijuna eura slijedila je dionica Dalekovoda, kojoj je cijena skočila 11,5 posto, na 14,50 eura.

Promet veći od milijun eura ostvaren je s još dvije dionice. Pritom je cijena AD Plastika porasla više od 6 posto, na 28,20 eura, a Valamar Riviere 5,2 posto, na 8,46 eura.

Novi rekordi Crobexa ponajviše se zahvaljuju snažnom skoku cijena dionica kompanija iz sastava Končar grupe, koje su zauzele prva četiri mjesta na listi najvećih tjednih dobitnica.

Cijena Dalekovoda skočila je 11,5 posto, povlaštene dionice Končara D&ST 8,1 posto, redovne 7,8 posto, a Končara 7,7 posto.

Među najvećim likvidnijim gubitnicama prošloga su se tjedna našle dionice HT-a, s padom cijene za 6,15 posto, Žita za 3,6 posto, i Zagrebačke banke za 2,8 posto.

Na ZSE-u se prošloga tjedna ukupno trgovalo s 52 dionice, pri čemu je cijena njih 21 porasla, 23 pala, a osam stagnirala.