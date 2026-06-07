Ljetni lov na radnike: nema konobara, ni zavarivača ni psihologa

Turizam puni oglase, ali najveći manjak i dalje muči zanate, tehnička zanimanja i dio stručnih profesija

Hrvatsko tržište rada ulazi u ljetnu sezonu s dobro poznatom slikom, potražnja za radnicima raste, ali u usko definiranom krugu zanimanja, dok određeni tržišni segmenti i dalje pate od kroničnog manjka kandidata. Podaci s dviju platformi za zapošljavanje, HZZ-ove Burze rada i portala MojPosao, pokazuju da se pritisak na poslodavce najjače osjeća u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini i logistici.

- Podaci o najtraženijim zanimanjima u prvih pet mjeseci pokazuju da se najveća potražnja na hrvatskom tržištu rada, kao i ranije, i dalje koncentrira u nekoliko ključnih područja: trgovini, logistici, ugostiteljstvu i turizmu, proizvodnji, prodaji te administraciji - kaže Alen Mrvac, glasnogovornik Alma Career, tvrtkom koja stoji iza portala MojPosao.

Prema Mrvčevim riječima, među najčešće oglašavanim pozicijama u prvih pet mjeseci nalaze se trgovci i prodavači, skladištari, konobari i barmeni, kuhari, prodajni predstavnici, radnici u proizvodnji, knjigovođe, administratori, računovođe, vozači, recepcionari, dostavljači, monteri, serviseri, električari i sobarice. Posebno je izražena potražnja za zanimanjima povezanima s turizmom i ugostiteljstvom, što je očekivano uoči ljetne sezone poslodavci pojačano traže osoblje ključno za funkcioniranje hotela, restorana i kafića.

Traže se psiholozi

Sliku dopunjuju i aktualni podaci s HZZ-ove Burze rada, koji otkrivaju nešto manje vidljiv, ali jednako akutan problem na drugom kraju tržišta. Dok su oglasi za konobare i prodavače lako uočljivi, tiha se kriza odvija u tehničkim i zanatskim zanimanjima. Strojarska i brodograditeljska struka trenutno bilježi više od 650 otvorenih mjesta, daleko više od bilo koje druge kategorije, a osobito se ističe deficit instalatera i montera cjevovoda, alatničara te tehničara strojarstva. Zavarivači, mehaničari motornih vozila i monteri metalnih konstrukcija također su na popisu zanimanja za kojima je potražnja bitno veća od ponude.

Nije zanemarivo ni to da HZZ-ova baza broji 73 otvorena mjesta za psihologe, što govori da se deficit stručnjaka ne tiče samo fizičkih zanimanja. Na administrativno-poslovnoj strani, računovodstveni djelatnici i voditelji računovodstva sa 144 otvorena mjesta čine najtraženiju pojedinačnu skupinu u toj kategoriji, ispred komercijalista u prodaji i pravnih stručnjaka. Ukupno, ekonomisti, pravnici i administrativci broje gotovo 600 oglašenih radnih mjesta.

Zajednička slika dviju platformi pokazuje da je potražnja za radnom snagom u Hrvatskoj strukturno stabilna, ali neujednačena. Turizam i ugostiteljstvo generiraju sezonski val koji svake godine iznova stavlja poslodavce pod pritisak u kratkim rokovima, dok zanati i tehnička zanimanja pate od dugotrajnog manjka koji se ne rješava ni u jedno godišnje doba.