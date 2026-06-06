Vinarija i destilerija Rossi: Pića s pečatom pet generacija tradicije

Sve je počelo još 1885., kad je Lukin prapradjed kupio prvo zemljište, a obitelj još čuva originalne ugovore o toj kupnji

Nema ljubitelja vina ili destilata u Hrvatskoj koji nisu čuli za Luku Rossija. Osim što je predsjednik Vinistre, udruge vinara i vinogradara Istre, taj je istarski vinar peti naraštaj obrtnika. Sve je počelo još 1885., kad je Lukin prapradjed kupio prvo zemljište. Obitelj još čuva originalne ugovore o toj kupnji. Poljoprivreda joj je oduvijek bila glavna djelatnost, a osamdesetih godina prošloga stoljeća vinarstvo dolazi u prvi plan, nakon čega ubrzo stiže i rakija. Tako se Lukin otac Marino Rossi upustio u pravu poduzetničku priču koja je Rossijeve stavila na zemljovid vrhunskih vinara. Posljednjih trideset godina ta je obitelj iz istarskoga mjesta Bajkina proširila lepezu proizvoda pa osim različitih vrsta vina u ponudi ima rakije, likere, vinjak te džin. Da joj ne nedostaje inovacija za nove proizvode, pokazuje i suradnja s dalmatinskim brendom Pipi u sklopu koje su nastala ready-to-go pića u limenci.

Obiteljski biznis danas vode trojica braće – Luka, Marko i Filip. Dok Luka vodi cjelokupan biznis i destileriju, dvojica mlađe braće podijelila su se između ugostiteljstva i vinarije. Roditelji su još na savjetodavnoj funkciji, a osim članova obitelji u njihovim je obrtima zaposleno 30-ak ljudi.

Obitelj Rossi:

Filip, Marko, Ines, Marino i Luka