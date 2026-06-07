Je li BiH pred novom političkom etapom nakon PIC-a?

Trumpova administracija mijenja pristup Bosni i Hercegovini, a domaći političari preuzimaju veću odgovornost za budućnost zemlje

Bosna i Hercegovina iščekuje novi politički smjer nakon ovotjedne sjednice Upravnog odbora PIC-a za BiH. Prisjećam se kako je to izgledalo u Londonu u prosincu 1995. kada je PIC osnovao PIC! Prigodno izmišljena i ad hoc sazvana međudržavna Konferencija za provedbu mira (Peace Implementation Conference) osnovala je svojeg PIC imenjaka – Vijeće za provedbu mira (Peace Implementation Council).

Zadatak: nadgledati provedbu Daytonskoga mirovnog sporazuma, američkog mira u BiH sklopljenoga dva tjedna prije. Zapravo, taj PIC kao međudržavni format (55 država) izmišljen je da bi se iz provedbe mira isključio neoperativni UN i njegovo Vijeće sigurnosti te stvorio okvir za glavnu ulogu SAD-a u provedbi mira. Dakako, uz niz pratećih uloga za saveznike i konkurente (Rusija, UK, Njemačka, Francuska, Turska).