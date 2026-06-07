Novi korak u evoluciji novca: Otvoreno financiranje mijenja banke

Regulativa FiDA donosi dijeljenje podataka o štednji, kreditima i osiguranjima. AI preuzima analizu, a tvrtke rješavaju administraciju

Kad se prije nekoliko godina počelo govoriti o otvorenome bankarstvu (engl. open banking), očekivanja su bila velika. Banke su morale otvoriti pristup dijelu podataka, financijskotehnološke kompanije dobile su priliku graditi nove usluge, a korisnici veću kontrolu nad svojim računima. Danas, međutim, europsko financijsko tržište ulazi u novu fazu. Otvoreno bankarstvo postaje tek dio znatno šire priče koja se naziva 'otvoreno financiranje' (engl. open finance). Riječ je o konceptu koji bi trebao omogućiti sigurno dijeljenje podataka ne samo o bankovnim računima nego i o štednji, kreditima, ulaganjima, osiguranjima i drugim financijskim proizvodima. Cilj je stvoriti okolinu u kojoj korisnik odlučuje tko može pristupiti njegovim podacima, a različiti pružatelji usluga na temelju toga nude personaliziranije proizvode i jednostavnije financijsko upravljanje.

Za male i srednje poduzetnike to bi moglo značiti kvalitetnije upravljanje novčanim tokom, lakši pristup financiranju, preciznije planiranje likvidnosti te veću automatizaciju svakodnevnih administrativnih poslova.

Širi pogled na financije

U Aircashu smatraju da je otvoreno bankarstvo obavilo važan posao, ali da tek dolazi razdoblje u kojemu će se stvarna vrijednost podataka moći posve iskoristiti.

–​ Otvoreno bankarstvo bilo je iznimno važan prvi korak i postavilo je infrastrukturne temelje za razmjenu podataka između institucija. Međutim, ima relativno usku primjenu: usredotočeno je na bankovne račune i plaćanja. Otvoreno finnaciranje proširuje opseg na cijeli financijski ekosustav, i tu vidimo priliku –​ rekao je voditelj kontrolinga i riznice (engl. head of controlling & treasury) u Aircashu Marko Naletilić.