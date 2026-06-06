Komu bježi posao, a komu... nešto drugo?

Urinarna inkontinencija nije rijetka pojava, bez obzira na dob. Svaka treća žena starija od 35 godina suočava s tim problemom

Piše: prof. dr. sc. Oliver Vasilj

U poslovnom svijetu navigiramo kroz krizni menadžment, upravljamo proračunima i donosimo odluke pod pritiskom. No postoji jedan problem koji se tiho uvlači u svakodnevicu mnogih menadžerica, poduzetnica i zaposlenih žena, a o njemu se zbog društvene stigme uporno šuti. Riječ je o urinarnoj inkontinenciji – nevoljnom bježanju urina. Taj javnozdravstveni problem drastično narušava kvalitetu života, narušava fokus na radnome mjestu i izaziva konstantan, tihi stres tijekom dugotrajnih sastanaka ili javnih nastupa.

Što kažu podaci

Urinarna inkontinencija nije rijetka pojava i nije rezervirana isključivo za kasnu životnu dob. Prema podacima relevantnih međunarodnih stručnih udruga, procjenjuje se da se svaka treća žena starija od 35 godina suočava s tim problemom. U Hrvatskoj statistički podaci prate globalne trendove i jasno diferenciraju učestalost po životnim dekadama.

Među ženama mlađe i srednje životne dobi (30 – 50 godina) simptome urinarne inkontinencije prijavljuje između 20 i 30 njih. U toj skupini problem je najčešće iniciran trudnoćom i vaginalnim porođajem. U zrelijoj dobi (iznad 60 godina) učestalost raste na više od 40 posto, a u postmenopauzalnoj populaciji doseže i do 50 posto. Unatoč toj masovnosti pacijentice čekaju između tri i pet godina prije nego što se obrate liječniku, trpeći velik pad kvalitete života.

Vrste, uzroci, terapije

Medicinska struka primarno razlikuje tri klinička entiteta. Prvi je stresna (statika) inkontinencija: gubitak urina pri naglom povećanju intraabdominalnog tlaka (tijekom kašljanja, kihanja, smijanja ili bavljenja sportom). Prouzročena je slabošću mišića i vezivnog tkiva zdjeličnog dna. Drugi je urgentna inkontinencija: iznenadan i nezadrživ nagon za mokrenjem, često povezan s preaktivnim detruzorom (mišićem mjehura), a treći mješovita inkontinencija: kombinacija obaju prethodnih oblika. Glavni rizični čimbenici uključuju traumu mišića nakon porođaja, deficit estrogena u menopauzi, kronični zatvor, pretjeranu tjelesnu težinu, gensku slabost vezivnog tkiva te dugotrajno sjedilački način života koji s vremenom atrofira muskulaturu zdjelice.

Kad se utvrdi problem, liječenje počinje neinvazivnim metodama i modifikacijama životnog stila. To uključuje smanjenje unosa kofeina i alkohola (koji iritiraju mjehur), regulaciju tjelesne mase te dosljedno izvođenje Kegelovih vježbi. Ako te mjere ne urode plodom, suvremeni medicinski algoritmi nude širi spektar opcija, od lijekova do kirurških zahvata.

Tehnološka revolucija 'u fotelji'

Posljednjih godina u službenim smjernicama sve istaknutije mjesto zauzima inovativna fizikalna metoda zasnovana na tehnologiji HIFEM (engl. high-intensity focused electromagnetic field). Ta se tehnologija primjenjuje s pomoću posebne medicinske fotelje.

Znanstveni je mehanizam djelovanja jasan: aparat stvara fokusirano elektromagnetsko polje koje prodire duboko u strukture zdjeličnoga dna. Ono inducira takozvane supramaksimalne kontrakcije mišića – intenzivna stezanja koja je nemoguće postići svjesnim, voljnim vježbanjem (jedan polusatni tretman zamjenjuje tisuće klasičnih Kegelovih vježbi).

Kliničke studije objavljene u relevantnim bazama podataka potvrđuju da ta duboka stimulacija izaziva hipertrofiju mišićnih vlakana, poboljšava tonus i ponovno uspostavlja neuromuskularnu kontrolu nad mjehurom. Tretman traje oko 30 minuta, neinvazivan je i bezbolan, a pacijentica je potpuno odjevena. Namijenjen je ženama sa stresnom i mješovitom inkontinencijom, kao i za postporođajnu rehabilitaciju.

Važno upozorenje!

Zbog visoke učinkovitosti te metode na tržištu se pojavio velik broj aparata koji vizualno oponašaju originalnu tehnologiju. Za pacijentice je ključno da budu oprezne i informirane. Uređaj na kojemu se provodi terapija mora biti službeno registriran kao medicinski proizvod (engl. medical device) te posjedovati stroge certifikate poput FDA-ova odobrenja i deklaracije CE za medicinsku opremu.

Kozmetički aparati, koji su često u salonima ljepote, nemaju kalibriranu frekvenciju i dovoljnu dubinu prodiranja elektromagnetskog vala, što ne samo da isključuje terapijski učinak nego može biti i potencijalno nesigurno. Ciljane i trajne rezultate obnove mišićnog tonusa može jamčiti isključivo certificirana medicinska tehnologija pod nadzorom stručnjaka. ￼