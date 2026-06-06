Naplata potraživanja: Opomena po opomena i krug se zatvara

Tvrtke i građani različito prolaze kroz postupak naplate potraživanja. Dok tvrtke imaju više mogućnosti, građane čeka samo jedna opcija, ovrha. Ili plaćanje duga

U Hrvatskoj i svijetu postoji nekoliko mehanizama naplate potraživanja, od predstečajnih nagodbi i faktoringa do agencija za naplatu i arbitraže. Predstečajnom se nagodbom između tvrtke koja je u financijskim problemima i ne može podmiriti obveze i vjerovnika uspostavlja dogovor o otplati duga kako bi se izbjegao stečaj.

Otpisuje se dio duga i odgađa plaćanje, smanjuju kamate te se dio duga pretvara u vlasnički udjel. U arbitraži se, samo ako je naznačena u ugovoru, spor rješava izvan suda. Potraživanja se naplaćuju i prekograničnim potraživanjem na razini Europske unije, i to europskim platnim nalogom (EPO), europskim postupkom za sporove male vrijednosti, europskim nalogom za blokadu računa (EAPO) i automatskim priznavanjem i ovrha sudskih odluka među državama Europske unije.

Postupak prisilne naplate pokreću vjerovnici: banke, teleoperatori i drugi koji ne mogu redovitim načinima naplatiti izdane račune. Kad se dužnik ogluši na opomenu, prema Ovršnome zakonu javni bilježnik donosi rješenje o ovrsi i njegova odgovornost prestaje nakon što rješenje postane pravomoćno i ovršno. U kompliciranijim postupcima rješenje donosi sud, a ovrhu provodi Financijska agencija (Fina).

Četiri i pol milijarde eura duga

Prema Fininoj evidenciji, 22. svibnja ove godine bilo je 5887 pravnih osoba s blokiranim računima čiji je dug (glavnica) iznosio 314 milijuna eura. Fizičkih je osoba koje obavljaju registriranu djelatnost s blokiranim računima bilo 7805 i njihov je ukupni dug na osnovi glavnice iznosio 134 milijuna eura.