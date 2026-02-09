Crobexi na novim rekordima: Končar i AD Plastik 'nose' Zagrebačku burzu

Indeksi nastavljaju višemjesečni uzlet, dok Končar bilježi najveći promet i novi rekord

Na Zagrebačkoj burzi u ponedjeljak ujutro Crobex indeksi dosegnuli su nove rekordne razine, ponajviše zahvaljujući rastu cijena dionica Končara i AD Plastika.

Crobex indeks bio je oko 10,30 sati u plusu 0,48 posto, na 4.040 bodova, dok je Crobex10 ojačao 0,50 posto, na 2.604 boda. Time je nastavljen uzlazni trend koji traje osmi tjedan zaredom, pri čemu su oba indeksa dosegnula nove povijesne maksimume.

Redovni promet dionicama iznosio je do 10,30 sati oko 770 tisuća eura, što je oko 180 tisuća eura manje nego u isto vrijeme u petak, što upućuje na to da se rast indeksa i dalje odvija uz relativno skromne volumene trgovanja.

Najveći promet ostvaren je dionicom Končara, gotovo 350 tisuća eura, pri čemu je cijena te dionice porasla 1,95 posto, na rekordnih 836 eura. Končar je time i dalje najveći pojedinačni generator prometa i rasta indeksa na Zagrebačkoj burzi.

S prometom od oko 185 tisuća eura slijedi dionica AD Plastika, kojoj je cijena porasla 4,85 posto, na 23,80 eura, što je jedan od snažnijih dnevnih pomaka među likvidnijim izdanjima.

Dionicom Atlantic grupe ostvaren je promet od oko 32 tisuće eura, uz rast cijene od 2,2 posto, na 47,20 eura. Promet veći od 20 tisuća eura ostvaren je još s nekoliko izdanja, no bez većih cjenovnih pomaka.

Istodobno, cijene dionica Podravke i Valamar Riviere ostale su nepromijenjene, dok je dionica Zagrebačke banke zabilježila blag rast od 0,4 posto, na 24,60 eura, što dodatno potvrđuje da je rast indeksa trenutačno koncentriran na ograničen broj izdanja.