Končar nakon Europske unije u pohodu na SAD i Arabiju

Od Houstona do Saudijske Arabije - Končar seli proizvodnju bliže kupcima i preskače barijere, doznajte detalje investicija u 2026. godini.

Najprije se ujutro uvjerite kako napreduje investicija u Houstonu u Americi, pa potom tijekom dana provjerite stanje poslova u kompanijskim tvornicama u kineskom Shenyangu i u poljskom Poznanu, koje trebaju ispuniti narudžbe za naručitelje u EU i na drugim kontinentima, a pred kraj radnog vremena revidirate pravne i ekonomske pripreme za otvaranje proizvodnog pogona u Saudijskoj Arabiji.

Reklo bi se, normalan dan u multinacionalnoj kompaniji. Ali nije riječ o nekom inozemnom gigantu, već o zagrebačkom Končaru koji je u posljednje vrijeme postao najveći domaći neto izvoznik, s proizvodnim pogonima na drugim kontinentima, zbog čega smo istražili internacionalni karakter ove Grupe na čijem je čelu Gordan Kolak.

- Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga Grupe Končar već su se u prvih devet mjeseci 2025. približili iznosu od milijarde eura (914,2 milijuna eura). Prihodi u izvozu su pritom dosegnuli iznos od 645,9 milijuna eura, što predstavlja udio od 70,6 posto ostvarenih prihoda u promatranom razdoblju.

Do završetka trećeg kvartala ostvareni prihodi bili su povećani na svim promatranim izvoznim tržištima u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a najznačajniji rast u apsolutnom iznosu ponovno je ostvaren na tržištu Europske unije, gdje je Končar povećao izvoz za gotovo 60 milijuna eura ili 15 posto. Izvoz u zemlje EU-a ostvaren je u iznosu od 458,8 milijuna eura i čini udio od gotovo tri četvrtine ukupnog izvoza Grupe Končar – odgovorili su iz Končara na pitanja Lidera.