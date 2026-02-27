Tekstil više ne smije u vatru: Što slijedi?

Anđelko Švaljek (RGNC Grupa) upozorava da će bez ulazne naknade i nadzora, tekstilni otpad završavati na krivim mjestima, a ne u reciklaži

Tone potpuno nove, često i neraspakirane odjeće godinama su završavale u spalionicama, ne zato što su bile neupotrebljive, nego zato što se nisu prodale po 'pravoj' cijeni. Europska unija sada toj praksi pokušava stati na kraj. Nova regulativa, usvojena u veljači 2026., od 19. srpnja ove godine zabranjuje uništavanje neprodane odjeće i obuće za velike kompanije, dok će se od 2030. ista obveza primjenjivati i na srednje velika poduzeća.

Za komentar i procjenu učinka tih mjera na hrvatsko tržište razgovarali smo s Anđelkom Švaljekom, direktorom RGNC Grupe, u čijem sastavu posluje Regeneracija non-wovens – tvrtka specijalizirana za prikupljanje i oporabu tekstilnog otpada te proizvodnju izolacijskih i zaštitnih materijala od recikliranog tekstila. Upravo zato Švaljekova perspektiva nosi posebnu težinu u raspravi o tome hoće li i kako zabrana utjecati na transformaciju sektora.