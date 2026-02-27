Greencajt festivalu u fokusu održivost kao temelj poslovne konkurentnosti

Konferencija sada snažnije stavlja naglasak na ulogu biznisa u oblikovanju konkretnih rješenja i promjena na tržištu

Greencajt festival predstavlja svoje šesto izdanje s jasnim fokusom na poslovnu dimenziju održivosti – onu koja utječe na strategije rasta, investicije i dugoročnu konkurentnost kompanija. Konferencija koja je godinama otvarala ključna pitanja održivog razvoja, sada snažnije stavlja naglasak na ulogu biznisa u oblikovanju konkretnih rješenja i promjena na tržištu.

Ovogodišnje izdanje održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, a okupit će međunarodne govornike, predstavnike industrije, financijskog sektora, tehnologije i javnog sektora koji održivost sve više promatraju kao operativni i razvojni okvir poslovanja. Rast konferencije i njezin novi identitet očituju se i kroz promjenu lokacije. Preseljenje u prostor HNK-a simbolizira iskorak Greencajta prema širem, društveno odgovornom kontekstu i snažnije pozicioniranje u javnom prostoru. Nova lokacija prirodno podcrtava glavne vrijednosti konferencije: održivost nije samo poslovna strategija, već i dio kulture življenja koju zajedno gradimo.

- Greencajt je od početka bio mjesto susreta ideja i ljudi koji žele mijenjati način na koji poslujemo i razvijamo društvo. Danas idemo korak dalje i održivost sve jasnije promatramo kroz prizmu biznisa – investicija, razvoja i konkretnih odluka koje imaju dugoročan utjecaj. Upravo zato želimo okupiti one koji održivost ne vide kao trend, nego kao temelj buduće konkurentnosti - istaknuo je Vinko Filipić, direktor Greencajt festivala.

Slogan ovogodišnjeg izdanja – 'Good for business, good for the planet, good for people' – polazi od ideje da su dugoročno održiva samo ona rješenja koja istovremeno stvaraju ekonomsku vrijednost, smanjuju pritisak na okoliš i doprinose kvaliteti života. Upravo takav balans danas postaje ključan kriterij za donošenje poslovnih odluka, razvoj novih proizvoda i pozicioniranje kompanija na tržištu.

Kroz proteklih pet izdanja, Greencajt se profilirao kao mjesto susreta ideja, znanja i praksi, a održivost se više ne promatra kao zasebna tema, već kao sastavni dio poslovne strategije i dugoročne konkurentnosti. U tom kontekstu konferencija se snažno usmjerava na poslovni sektor, investitore, institucije i inovatore te potiče razvoj novih partnerstava i gradi snažnu regionalnu mrežu suradnje.

Na festivalu će 70 govornika donijeti međunarodne uvide i konkretna rješenja

Tijekom tri dana programa, Greencajt će ugostiti 70 govornika od kojih dio iz Europe i Amerike, koji donose međunarodne uvide i konkretna rješenja na temu održivosti, ekonomije i inovacija. Fokus je na primjerima iz prakse i modelima koji pokazuju kako održivost postaje konkretan poslovni alat, a ne samo komunikacijski okvir.

Program obrađuje područja koja izravno utječu na tržište: transformaciju industrija, razvoj investicijskih strategija, ESG kao faktor donošenja odluka te ulogu inovacija i tehnologije u izgradnji otpornijih i konkurentnijih organizacija. Greencajt se pritom sve jasnije profilira kao platforma koja povezuje poslovnu zajednicu, institucije i inovatore te potiče konkretne suradnje i razmjenu znanja. Naglasak je na rješenjima koja istovremeno stvaraju ekonomsku vrijednost, smanjuju negativan utjecaj na okoliš i doprinose društvu.

U vremenu kada tržište prolazi kroz ubrzane promjene, a održivost postaje regulatorni i poslovni imperativ, Greencajt želi otvoriti prostor za razgovor koji vodi prema odlukama koje se pretvaraju u stvarne poslovne poteze. U prvih pet izdanja Greencajt je okupio više od 400 govornika iz 12 zemalja te se etablirao kao jedan od najrelevantnijih regionalnih događaja.

Blind bird ulaznice dostupne su na službenoj web stranici, a više informacija o Greencajt festivalu možete pratiti i na društvenim mrežama Instagram i Facebook.