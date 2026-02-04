CROBEX iznad 4000 bodova, povukle ga tri dionice

U dosadašnjem dijelu godine indeks Zagrebačke burze porastao je gotovo četiri posto, znatno bolje od razvikanijih burzovnih mjerila poput njemačkog DAX-a ili američkog S&P-a 500

Ako se 'po jutru dan poznaje', domaće dionice očekuje još jedna odlična godina. Dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX u srijedu je učinio važan korak na dugačkom putu oporavka koji je ušao u 18. godinu. Trgovinska srijeda zaključena je iznad razine od 4000 bodova, točnije, indeks se zaustavio na 4011 bodova, ojačavši 0,4 posto. U prijepodnevnom dijelu trgovanja CROBEX se uspeo sve do 4026 bodova, ali je potom počeo slabjeti. Malo poslije 15 sati činilo se da se neće uspjeti održati, no u finalu trgovinskog dana ponovno je počeo rasti.

Inače, razina od četiri tisuće bodova probijena je prvi put još prošloga četvrtka, 29. siječnja, a potom i u utorak. Ipak, u ta dva slučaja do kraja trgovanja domaće dioničko mjerilo ipak nije uspjelo ostati iznad te ljestvice; u utorak se spustilo na 3996 bodova. Od njegovih sastavnica, indeks su u srijedu ponajviše povukle dionice AD Plastika koje su skočile 6,2 posto.

Zaustavile su se na 22 eura, a AD Plastik je po likvidnosti zauzeo drugu poziciju, sa 314 tisuća eura prometa. Ovakav rast privukao je i pozornost Zagrebačke burze koja je zatražila očitovanje od kompanije. Solinski proizvođač automobilskih dijelova odgovorio je kako nema saznanja izvan već objavljenih informacija koje bi mogle utjecati na ovakav porast. Dionice Končara – glavne zvijezde domaće burze već tri godine – ojačale su dva posto i prešle cijenu od 800 eura, zaustavivši se na 802 eura. Dalekovod, također član Končareve grupacije, dodao je 2,3 posto rasta trgujući se po 11,10 eura.

Vrijednost od 4000 bodova zadnji je put zabilježena 2008. godine kada je CROBEX bio u silaznoj putanji. Sada je situacija dijametralno suprotna, a indeks Zagrebačke burze uspinje se na krilima nastavka optimizma na domaćem tržištu potaknutog poslovnim rezultatima kompanija. Od kraja prošle godine indeks je skočio 3,9 posto, znatno bolje od razvikanijih burzovnih mjerila.

Primjerice, njemački DAX tijekom ove godine u plusu je jedan posto, francuski CAC 1,6 posto, dok je talijanski FTSE MIB bitno bolji – ojačao je 4,5 posto. Bolju zaradu ne pružaju ni američke dionice. S&P 500 za ovu godinu bilježi malo više od jedan posto rasta, a Nasdaq indeks jedva je iznad nule.

Podsjetimo, cijene hrvatskih dionica rastu neprekidno od kraja 2022. godine, a u tom je razdoblju CROBEX skočio 102 posto. Zanimljiv je i podatak koliko mu je trebalo da prijeđe po tisuću bodova. Razinu od 2000 bodova prešao je 3. siječnja 2023., da bi iznad 3000 bodova zaključio 14. listopada 2024. godine. Drugim riječima, CROBEX-u je do više stepenice trebalo 448 trgovinskih dana, a u tom je razdoblju skočio 49,9 posto.

Za put od 3000 do 4000 bodova CROBEX je utrošio 326 dana, što je i logično s obzirom na to da je rast u tom razdoblju iznosio bitno skromnijih 33,3 posto. Inače, do potpunog oporavka od pada izazvanog krizom još iz 2008. godine još je dug put. CROBEX bi trebao dohvatiti 5400 bodova, odnosno ojačati dodatnih 35 posto.

Aktualni rast indeksa posljedica je i sve veće likvidnosti. Izvješće Zagrebačke burze za siječanj pokazuje da je prošloga mjeseca promet unutar knjige ponuda od gotovo 58 milijuna eura bio veći za trećinu nego mjesec ranije. Od toga je dionički promet dosegnuo gotovo 50 milijuna eura.