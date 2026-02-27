Danica Purg napušta IEDC-Bled nakon 40 godina: kraj jedne ere

Osnivačica i dugogodišnja dekanica odlazi u mirovinu nakon četiri desetljeća izgradnje škole svjetskog ugleda

Profesorica Danica Purg, osnivačica i dugogodišnja predsjednica i dekanica IEDC-Bled School of Management, s krajem veljače odlazi u mirovinu i predaje upravljanje školom koju je izgradila od temelja. Nakon četrdeset godina na čelu jedne od najuglednijih poslovnih škola u Srednjoj i Istočnoj Europi, Purg zaključuje jedno od najduljih i najutjecajnijih poglavlja u regionalnom menadžerskom obrazovanju.

IEDC – Bled School of Management osnovala je 1986. na inicijativu slovenskog poslovnog svijeta, kao prvu menadžersku školu u regiji koja je bila neovisna od sveučilišta i posvećena isključivo izvršnom obrazovanju. Pod njezinim vodstvom škola je postala globalno prepoznata institucija: uvrstila se među 100 najinventivnijih poslovnih škola na svijetu prema Aspen Institutu, a posebno je bila poznata po inovativnom pristupu koji je spajao menadžment s umjetnošću i etičkim vodstvom. Više od 6.000 diplomanta iz 75 zemalja prošlo je kroz njezine programe.

Purg je istodobno osnovala i CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies), međunarodnu asocijaciju koja danas okuplja oko 200 poslovnih škola iz cijelog svijeta. Na čelu te organizacije ostaje i nakon odlaska s IEDC-a.

Podsjetimo, prof. dr. Mislav Ante Omazić, koji je funkciju predsjednika IEDC-a preuzeo još 2024. godine, nastavit će voditi školu, a uz to je redoviti profesor na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao 2007., a dio doktorskog studija proveo je na Weatherhead School of Management na sveučilištu Case Western Reserve u SAD-u.

Surađivao je s nizom međunarodnih organizacija i kompanija, a u javnosti je poznat i kao član nadzornih odbora Hrvatske poštanske banke i Čakovečkih mlinova. Naglasio je svojedobno da snaga IEDC-a leži u sposobnosti vođenja kroz promjene te da je cilj škole ne samo obrazovati vođe nego i suoblikovati svijet koji će oni voditi.