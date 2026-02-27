Zagrebtransovi prihodi odraz su cikličnosti projekata zelene energije

Zbog administrativnih barijera ti projekti praktično stoje u Hrvatskoj, ali i u drugim europskim zemljama nisu uvijek aktualni

Posljednjih nekoliko godina kompanija Zagrebtrans, jedna od poznatijih u regiji za manipulaciju izvangabaritnim i teškim teretima i njihov prijevoz, bilježi pad prihoda. Zanimalo nas je što se događa, pa su nas domaćini, direktori Roža Matovina i Danko Veselinović primili u njezinu sjedištu.

Matovina je nakon prerane smrti vlasnice Ide Mejaški lani u lipnju imenovana za direktoricu uz Veselinovića (inače supruga pokojne Mejaški), a s obzirom na to da već dugo radi u kompaniji na visokim funkcijama, nije joj bio problem uhodati se na toj poziciji.

Lani je zaustavljen pad prihoda, štoviše, porasli su u odnosu na 2024., kada su iznosili 18,6 milijuna eura, ali te je godine manji dio ostvaren zahvaljujući izvanrednim prihodima. Prema preliminarnim financijskim izvještajima lanjski prihod bio je 18,3 milijuna eura, EBITDA dva milijuna eura, operativna dobit 350 tisuća eura uz neto gubitak od 325 tisuća eura.