AD Plastik osigurao višegodišnji posao u segmentu gospodarskih vozila

Snažan portfelj dugoročnih ugovora s europskim proizvođačima potvrđuje otpornost AD Plastika na izazove globalnog tržišta

AD Plastik Grupa, vodeći hrvatski proizvođač automobilskih komponenti, nastavlja snažno širiti poslovanje i učvršćivati svoju poziciju u globalnom lancu vrijednosti automobilske industrije. Danas je objavljeno da su ugovorili dugoročan posao s jednim od vodećih proizvođača gospodarskih vozila sa sjedištem u Njemačkoj. Zbog ugovorne povjerljivosti, konkretni detalji tog najnovijeg ugovora nisu objavljeni, no iz AD Plastika navode da je u potpunosti usklađen sa strateškim ciljevima širenja poslovanja na nova tržišta.

AD Plastik Grupa proizvodi širok spektar automobilskih komponenti za unutrašnjost i vanjski dio vozila, uključujući instrumentne ploče, obloge vrata, kokpit module, ručke, difuzore, branike, nosače i druge plastične dijelove koji se ugrađuju u serijske modele automobila i komercijalnih vozila. Ove komponente se razvijaju i isporučuju od faze dizajna do finalnog proizvoda, a kompanija svoje operativne aktivnosti ostvaruje kroz osam proizvodnih lokacija u pet zemalja s izvoznim djelovanjem u više od 20 zemalja.

Poznato je da kompanija posluje za neke od najvažnijih globalnih proizvođača automobila. Tijekom posljednjih godina ugovarala je projekte s grupacijama poput Stellantis, koja obuhvaća brojne brendove uključujući Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep i Opel...te s drugim značajnim kupcima kao što su Ford i SMP Automotive za europsko tržište.

Početkom 2025. AD Plastik je objavio sklapanje dugoročnog ugovora s novim kupcem na europskom tržištu za proizvodnju komponenti za luksuzna električna vozila, s očekivanim prihodima od 126,8 milijuna eura kroz deset godina, što je jedna od najvećih pojedinačnih vrijednosti poslova u povijesti kompanije. U 2024. godini kompanija je ugovorila i druge značajne poslove, među kojima su ugovori s kupcem SMP Automotive vrijedni 7,4 milijuna eura te novi poslovi s Fordom vrijedni 1,8 milijuna eura, s procijenjenim trajanjem od sedam odnosno devet godina.

Ovi ugovori nadovezuju se na ranije uspjehe u kojima je AD Plastik ugovorio poslove s automobilskim grupacijama i proizvođačima poput Stellantisa i Forda za europsko tržište, s očekivanim prihodima od više desetaka milijuna eura kroz višegodišnje projekte, čime se dodatno povećava portfelj narudžbi i kapacitet za proizvodnju visokokvalitetnih komponenti za globalnu autoindustriju.