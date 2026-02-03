Cijena bitcoina pala ispod prosječne kupovne cijene Strategyja

Ulaganje tvrtke Strategy u bitcoin prvi put u godinama pokazalo je gubitke, jer je u nedjelju pao ispod prosječne kupovne cijene tvrtke

Strategyjeva bitcoin investicija pokazala je gubitke na papiru prvi put nakon nekoliko godina, jer je najveća kriptovaluta u nedjelju pala ispod prosječne kupovne cijene tvrtke.

S obzirom na to da bitcoin trguje iznad 78 tisuća dolara, pozicija Strategyja od 56 milijardi dolara ponovno je postala pozitivna u ponedjeljak. Tvrtka je od 2020. godine akumulirala svoje zalihe po prosječnoj cijeni od oko 76.000 dolara po bitcoinu, prema priopćenju za javnost.

Dionice tvrtke Strategy oporavile su se od nekih gubitaka kada su se američka tržišta otvorila, ali su ostale u padu od gotovo 2 posto u odnosu na zatvaranje u petak na nešto manje od 147 dolara. Tijekom proteklih šest mjeseci cijena dionica tvrtke pala je za 60 posto, nadmašivši pad bitcoina od 30 posto.

Bitcoin je u nedjelju pao na 74.500 dolara, što je najniža razina otkako je američki predsjednik Donald Trump ponovno izabran u SAD-u prije 14 mjeseci. Cijena dionica Strategyja porasla je tada na 543 dolara u sljedećim tjednima, ali je od tada pala za 74 posto.

Posljednji put kada je Strategyjeva bitcoin investicija pokazala gubitke, tvrtka je u listopadu 2023. držala bitcoin u vrijednosti od oko 5,3 milijarde dolara. U to vrijeme tvrtka je kupila bitcoin po prosječnoj cijeni od 30.252 dolara. Tvrtka je od tada potrošila 49 milijardi dolara na bitcoin preuzimanjem konvertibilnog duga i izdavanjem običnih dionica i povlaštenih dionica s isplatom dividendi.

U priopćenju za javnost, Strategy je signalizirao da je tijekom proteklog tjedna kupio otprilike 900 bitcoina po prosječnoj cijeni od oko 88.000 dolara. Povećanje udjela financirano je izdavanjem običnih dionica, bez da je Strategy prodao ikakve povlaštene dionice investitorima.

Dok je Strategy ranije prodavao svoje povlaštene dionice s promjenjivom kamatnom stopom (STRC), uslijedili su uzastopni tjedni u kojima je tvrtka kupovala bitcoin u vrijednosti većoj od milijardu dolara. Međutim, najnovija akvizicija tvrtke označava najmanju kupnju od početka prosinca.

U subotu je suosnivač i izvršni predsjednik tvrtke Strategy Michael Saylor na X-u rekao da tvrtka povećava stopu dividende STRC-a za 25 baznih bodova na 11,25 posto. To znači da će Strategy sada skuplje prikupljati novac za kupnju bitcoina.

Prošle godine, Strategy je uspostavio takozvanu rezervu dolara za učinkovitu prethodnu isplatu dividendi, a na njihovoj web stranici piše da zaliha gotovine trenutno može održati 30 mjeseci isplata.

Na prediktivnim tržištima trgovci su u ponedjeljak predviđali 31 postotnu vjerojatnost da će Strategy prodati bitcoin ove godine. To predstavlja značajan porast u odnosu na 22 posto tjedan prije.

Spominjanje Epsteina

Ministarstvo pravosuđa prošli je tjedan objavilo 3 milijuna stranica dosjea o Jeffreyju Epsteinu, a Saylor je bio među onima spomenutim u e-mailu kojeg je publicistica Peggy Siegal poslala pokojnom seksualnom prijestupniku, dvije godine nakon što je Epstein osuđen za seksualne zločine 2008. godine.

Siegal se prisjetila svečane večere za grupu neovisnih filmaša koja se održala 2010. godine, gdje je Saylor navodno donirao 25.000 dolara za hranu i priliku da se njegovo ime nađe na pozivnici.

Nastavila je opisivati Saylora kao ‘potpunog čudaka’ bez osobnosti, čije se ponašanje moglo usporediti sa ‘zombijem na drogi’.

Siegal je napisala da ju je Saylor toliko odbio da je na kraju pobjegla od njega, tvrdeći da je ta nepovezanost bila prevelika da bi mogla uzeti njegov novac i pružiti mu bolji život jer on nema osjećaja za društveno ponašanje.