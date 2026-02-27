Rekordna godina za Bosqar, prihodi skočili 66 posto, a dobit 125 posto

Prihodi kompanije porasli su na 629 milijuna eura, EBITDA je dosegla 68 milijuna eura, a dobit se zaustavila na 23 milijuna eura

Bosqar Invest je prošlu godinu zaključio s rekordnim rezultatima u svim poslovnim vertikalama, objavili su z oetak iz te kompanije. Kako stoji u izvješću, prošlu godinu obilježio je značajan porast prihoda od 66 posto, koji su sa 379 milijuna eura porasli na 629 milijuna eura. EBITDA je porasla za 51 posto, dosegnuvši 68 milijuna eura. Prilagođena EBITDA zabilježila je rast od 83 posto te je dosegla 83 milijuna eura. Prilagođena neto dobit od 23 milijuna eura skočila je za 125 posto.

- Rezultati Grupe temelje se na discipliniranom izvršenju buy-and-build strategije, diverzifikaciji na 23 tržišta i više poslovnih vertikala te razvoju vodećeg regionalnog sustava u prehrambenoj industriji, uz podršku in-house razvijenih AI tehnologija - priopćio je Bosqar.

Darko Horvat, predsjednik Uprave, rekao je da rekordni rezultati u 2025. odražavaju uspjeh kompanije u ostvarivanju rasta u sektorima koji prolaze kroz značajnu tehnološku transformaciju, a koji su ključni za adresiranje izazova u području demografskih promjena, digitalizacije i rastuće potražnje za hranom. - Naša sposobnost prilagodbe i uspješnost poslovanja u tim sektorima svjedoči o disciplini Grupe i usmjerenosti na isporuke, operativnu izvrsnost i snažnu organizacijsku kulturu u cijelom Bosqar Investu.

Posebice strateški razvoj prehrambene vertikale predstavlja ne samo investicijski ciklus, već i doprinos jačanju prehrambene sigurnosti, suvereniteta i otpornosti u Hrvatskoj i široj regiji. Kroz Mlinar i Panvitu gradimo regionalnog prvaka u prehrambenoj industriji, uz podršku snažnih partnera, kao što su EBRD i MidEuropa. Istodobno, naša in-house AI tehnologije unutar BPTO vertikale pozicioniraju nas kao lidera digitalne transformacije na tržištima na kojima poslujemo - istaknuo je Horvat.

Nakon akvizicije 67 posto udjela u Mlinaru u vrijednosti od 100 milijuna eura ranije u 2025. godini, u četvrtom tromjesečju provedeno je equity ulaganje predvođeno Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u Mlinar kroz strukturirano ulaganje od do 80 milijuna eura, uz sudjelovanje Bosqara i MidEurope. Time je dodatno ojačan kapitalni okvir i stvorena platforma za ubrzani organski i akvizicijski rast.

Grupa je dioničarima isplatila dividendu od 2,30 eura po dionici. Na tržištu kapitala uspješno su prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od 143,2 milijuna eura kroz najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem (Sustainability-Linked Bonds, SLB) od strane hrvatske nebankarske kompanije u privatnom sektoru.

U poslovnoj vertikali BPTO nastavljen je proces digitalne transformacije Mplusa u pružatelja tehnoloških rješenja temeljenima na umjetnoj inteligenciji, pri čemu su AI prihodi, aktivnosti i usluge objedinjene unutar nove poslovne jedinice. U prvoj godini poslovanja, GRAIA je ojačala svoju tržišnu poziciju unapređenjem svojih in-house razvijenih Agentic CCaaS i Agentic AI tehnologija te sklapanjem novih partnerstava i komercijalnih sporazuma.

HR vertikala (Workplace) nastavila je s rastom diljem jugoistočne Europe, proširujući svoj portfelj RPO, BPO i IT usluga te jačajući regionalnu integraciju prodaje.

U cijeloj Grupi dodatno je ojačan sustav korporativnog upravljanja i liderstva, s fokusom na unaprjeđenje upravljačkih struktura, procesa i nadzora unutar pojedinih vertikala, zaključuje se u priopćenju.