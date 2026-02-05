Dok traje rat oko Starlinka, Croatia Airlines ostaje pri Panasonicu

Pri odabiru sustava za internet uslugu koristili su, kažu, podatke Airbusa koji ne navode razliku u potrošnji goriva sa Wi-Fijem i bez njega

Premda je javnost već pomalo zaboravila na kavgu Elona Muska i šef Ryanaira Michael O’Learya koji su se javno prepucavali oko isplativosti i aerodinamičkih posljedica Starlink Aviation sustava, dio velikih prijevoznika, poput Qatar Airwaysa i United Airlinesa, već je odlučio ugraditi Starlinkovu satelitsku tehnologiju i putnicima ponuditi znatno brži, stabilniji i u pravilu besplatan internet tijekom leta.

Ryanair, kao niskobudžetna aviokompanija, dao je Musku košaricu, a ni drugi avioprijevoznici nisu se odlučili surađivati s Muskom i nabaviti Starlink, pa smo pitali Croatia Airlines kako su donijeli odluku o internetu u novoj floti Airbus A220 i za koga su se oni odlučili.

Odgovor smo čekali gotovo dva tjedna, a sada su nam iz kompanije ipak odgovorili i rekli kako je Croatia Airlines za nove zrakoplove Airbus A220 odabrao rješenje Panasonic Avionics.