Tvrtke i tržišta

Dok traje rat oko Starlinka, Croatia Airlines ostaje pri Panasonicu

5. veljače 2026.
Dok traje rat oko Starlinka, Croatia Airlines ostaje pri Panasonicu
foto
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Pri odabiru sustava za internet uslugu koristili su, kažu, podatke Airbusa koji ne navode razliku u potrošnji goriva sa Wi-Fijem i bez njega

Premda je javnost već pomalo zaboravila na kavgu Elona Muska i šef Ryanaira Michael O’Learya koji su se javno prepucavali oko isplativosti i aerodinamičkih posljedica Starlink Aviation sustava, dio velikih prijevoznika, poput Qatar Airwaysa i United Airlinesa, već je odlučio ugraditi Starlinkovu satelitsku tehnologiju i putnicima ponuditi znatno brži, stabilniji i u pravilu besplatan internet tijekom leta.

Ryanair, kao niskobudžetna aviokompanija, dao je Musku košaricu, a ni drugi avioprijevoznici nisu se odlučili surađivati s Muskom i nabaviti Starlink, pa smo pitali Croatia Airlines kako su donijeli odluku o internetu u novoj floti Airbus A220 i za koga su se oni odlučili.

Odgovor smo čekali gotovo dva tjedna, a sada su nam iz kompanije ipak odgovorili i rekli kako je Croatia Airlines za nove zrakoplove Airbus A220 odabrao rješenje Panasonic Avionics.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Croatia Airlines#Airbus A220#Internet U Avionu#Panasonic Avionics#Starlink#Michael O’leary#Elon Musk#Ryanair#Satelitska Tehnologija#Avioprijevoz
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right