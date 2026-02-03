Musk se okrupnjavanjem priprema za jedan od najvećih IPO-a u povijesti

Tehnološki mogul pripojio je SpaceX i xAI te bi se objedinjena kompanija u IPO-u mogla vrednovati na oko 1,25 bilijuna dolara

Elon Musk je u pripremi za jednu od najvećih inicijalnih javnih ponuda (IPO) dionica u povijesti. Početak ovog tjedna obilježila je vijest da je odlučio okrupniti svoje kompanije, odnosno spojiti svoju svemirsku kompaniju SpaceX sa startupom xAI.

Sve je to ovaj mogul objavio na svom blogu putem kojeg je poručio da gradi 'najambiciozniji, vertikalno integrirani inovacijski stroj na Zemlji, ali i izvan nje' koji objedinjuje umjetnu inteligenciju, raketnu tehnologiju, svemirski internet te društvenu mrežu X, odnosno bivši Twitter.

Prema Bloombergu, objedinjena kompanija mogla bi se u IPO-u vrednovati na oko 1,25 bilijuna dolara, a dokumentacija do koje je došao CNBC pokazuje da je transakcija zaključena 2. veljače pri čemu je Space Exploration Technologies Corp., što je službeni naziv za Space X, naveden kao 'upravljački član' društva X.AI Holdings.

Najveće je to povezivanje Muskovog poslovnog carstva kojim se spajaju dvije privatne kompanije čija je tržišna vrijednost snažno rasla. SpaceX je prošle godine proveo sekundarnu prodaju dionica uz procjenu vrijednosti od oko 800 milijardi dolara dok je xAI početkom ove godine u investicijskoj rundi vrijednoj 20 milijardi dolara procijenjen na oko 230 milijardi dolara.

Među investitorima u posljednjem krugu financiranja xAI-ja nalaze se Nvidia i Cisco Investments, kao i dugogodišnji Muskovi partneri poput Valor Equity Partnersa, Stepstone Groupa, Fidelityja, MGX-a iz Abu Dhabija te Baron Capital Groupa. Tesla, proizvođač električnih vozila i glavni izvor Muskove likvidne imovine, prošlog je tjedna također objavio da ulaže oko dvije milijarde dolara u xAI.

Futuristička strategija

Podsjetimo, Musk je početkom prošle godine već proširio xAI spajanjem s društvenom mrežom X (bivšim Twitterom). U međuvremenu, xAI se suočava s regulatornim istragama u više zemalja, nakon što je njihov AI alat Grok omogućio generiranje i dijeljenje seksualiziranih slika djece te intimnih sadržaja odraslih osoba bez pristanka, većinom žena.

Unatoč tome, američko Ministarstvo obrane u siječnju je započelo s korištenjem Groka unutar Pentagona, dopuštajući analizu podataka iz vojno-obavještajnih baza pomoću Groka, Googleova Geminija i drugih AI sustava. Uz to, i SpaceX ima vrlo značajnu suradnju s američkom vojskom s obzirom da je s Ministarstvom obrane potpisao ugovore vrijedne desetke milijardi dolara.

Prema Reutersu, SpaceX je u 2025. ostvario procijenjenu dobit od oko osam milijardi dolara uz prihode između 15 i 16 milijardi dolara. Financijska situacija u xAI-ju znatno je osjetljivija jer kompanija intenzivno troši kapital na izgradnju skupe infrastrukture kako bi sustigla OpenAI i Google, koji su ranije ušli na tržište i trenutačno vode u utrci za najrašireniji AI model.

Musk spajanje predstavlja kao dio dugoročne futurističke strategije koja uključuje izgradnju podatkovnih centara u svemiru. SpaceX je nedavno od američke Savezne komisije za komunikacije (FCC) zatražio dozvolu za lansiranje do milijun satelita u sklopu projekta 'orbitalnih podatkovnih centara'.

- Procjenjujem da će unutar dvije do tri godine najniži trošak računalne snage za umjetnu inteligenciju biti u svemiru. Sama ta troškovna učinkovitost omogućit će inovativnim kompanijama da ubrzaju treniranje AI modela i obradu podataka dosad neviđenim brzinama i razmjerima – napisao je Musk u svom blogu.