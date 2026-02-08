Ekspanzija M SAN-a po europskim tržištima s pomoću vlastitih tvrtki

Kompanija je prošle godine osnovala tvrtke u Španjolskoj, Grčkoj i Albaniji, a u pripremi je i daljnje širenje na još nekoliko tržišta EU-a

M SAN Grupa započela je ambiciozan program strateških ulaganja u snažniji i dugoročno održiv ulazak sa svojim brendom Vivax na tržišta Europske unije. Aparati tog brenda već se prodaju u 42 zemlje putem više od četiri tisuće prodajnih partnera, ali novost je to da M SAN sada na strana tržišta ulazi s vlastitim tvrtkama. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

čitajte lider u digitalnom izdanju