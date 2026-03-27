Energetska kriza pretvara osječkog developera solara u OIE grupu

Ako je energetska kriza zbog ruskog napada na Ukrajinu bila katalizator za Solaris Pons, miniobveznica s PBZ-om može biti akcelerator

U doba kad cijela ekonomija strahuje od energetske krize nije zgorega podsjetiti se da krize ne donose jednake posljedice svima. Nekome su teška nevolja, a drugome dobra prilika za iskorak. Na ovim stupcima na kojima profiliramo odabrane domaće kompanije već smo pisali o tvrtkama koje su okolnosti krize izazvane pandemijom iskoristile kao priliku za rast. No kompaniji Solaris Pons, kojom se ovoga tjedna bavimo, kriza nije bila samo prilika nego i prava prekretnica.

Osječki Solaris Pons posluje u djelatnosti proizvodnje uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije, malog segmenta šireg sektora proizvodnje električne opreme. Preciznije, Solaris Pons ima još uži fokus angažmana, bavi se projektima solarne energije, njihovim projektiranjem, financiranjem, gradnjom i održavanjem, a pritom je počeo razvijati i mrežu punionica za električna vozila, kao i baterijske sustave za pohranu električne energije. Djelatnost u kojoj posluje 2024. ostvarila je 449 milijuna eura prihoda i 30,2 milijuna dobiti, oboje uz dvoznamenkaste stope rasta u odnosu na godinu prije, uz ukupno 2,4 tisuće zaposlenih.

Od tog je tržišnoga kolača Solaris Pons s 15,3 milijuna eura prihoda u promatranoj godini uzeo 3,4 posto udjela i zauzeo šesto mjesto, a dominantni tržišni lider Vertiv Croatia imao je 45,3 posto tržišnog udjela s 202,1 milijun eura prihoda. Međutim, u djelatnosti u kojoj gotovo dvije trećine zbirnih prihoda dolazi iz inozemstva, interesantno je da Solaris Pons igra samo na domaćem terenu. U posljednjih pet godina ta osječka tvrtka nije ostvarivala prihode od prodaje u inozemstvu, no to ne znači da ih u budućnosti neće jer joj dosadašnji rezultati i kreativno financiranje tzv. miniobveznicom daju pravo na optimizam. Zašto je kriza za Solaris Pons bila prekretnica?